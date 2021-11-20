На трассу из грузовика выпали тысячи долларов: водители выбегали из авто, собирали и кричали от счастья

На трассу из грузовика выпали тысячи долларов: водители выбегали из авто, собирали и кричали от счастья

Из-за инцидента задержали двух человек.

Вблизи города Карлсбад, что в штате Калифорния в США, из бронированного грузовика на ходу выпали тысячи долларов. Увидевшие водители вышли из авто и бросились собирать деньги.

Об этом сообщает nypost.com.

Инцидент произошел на шоссе 19 ноября в 9:00 утра. В бронированном грузовике случайно открылась дверь и оттуда стали выпадать тысячи долларов. Движение на трассе остановилось из-за того, что ехавшие рядом водители выбежали из автомобилей и бросились собирать средства. Поэтому полиция задержала мужчину и женщину. Их подозревают в присвоении части денег.

Пользователь TikTok Деми Бегби показала видео, как водители быстро собирают деньги, кричат от радости и позируют с купюрами посреди трассы.

"Это самое безумное из того, что я видела", — говорит Деми Бегби.

Сначала водитель бронированного грузовика пытался отобрать деньги от мародеров, однако у него ничего не получалось. Тогда он начал записывать данные собирающих купюры.

Впоследствии на место происшествия прибыли патрульные, которые окружили водителей на шоссе и собирали деньги в пластиковые пакеты.

Пока неизвестно, сколько денег украли, по предварительным данным, на асфальте лежали тысячи долларов. В полиции призвали граждан вернуть деньги. Известно, что они принадлежат Федеральной корпорации по страхованию депозитов.

@demibagby this is the most insane thing I have ever seen ♬ original sound — Demi Bagby

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