На Украину может напасть еще одна страна: астролог шокировал предсказаним о наступлении на большой город

Астролог Влад Росс считает, что летом 2024 года на Украину может напасть Беларусь. Он вспомнил слова Лукашенко о "минных полях возле Киева", что может свидетельствовать об угрозе.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу "Астрофеномен".

Влад Росс считает, что оккупанты не пойдут в наступление на Харьков. Он отметил, что под угрозой летом 2024 года может быть снова Киев.

"Единственное, что могу сказать - никто на Харьков не пойдет. Другая задача стоит у Кремля, о чем проговорился сам Лукашенко на днях, что его "его заставляют идти на Киев и, что на границе с Беларусью огромные минные поля". Но Харьков могут обстреливать, а вот пойти летом могут на Киев. Многие об этом задумываются и начали уже "ломать" самого Лукашенко. А он уже готовится "отражать атаку". Но он проговорился о приготовлении нападения на Киев. И они действительно хотят напасть своей стаей в 300-тысячной группировкой", - сказал Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог назвал очень опасную дату для Украины.

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