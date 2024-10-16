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На вершине Большой пирамиды в Египте парапланерист увидел нечто невероятное: видео

На вершине Большой пирамиды в Египте парапланерист увидел нечто невероятное: видео

Большая пирамида Гизы в Египте / Фото: Associated Press

Маленькая собачка сумела подняться на самую вершину древнего памятника.

Парапланерист Алекс Ленг, совершавший в Египте полеты над пирамидами Гизы, сделал невероятное открытие на вершине Большой пирамиды.

Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.

Пролетая над пирамидой Хеопса, Алекс Ленг увидел маленькую собачку, сумевшую подняться на самую вершину этого древнего памятника.

По словам парапланериста, собачка "облаивала птиц" и наслаждалась потрясающими видами.

Пирамида, построенная около 4600 лет назад, имеет высоту чуть менее 139 метров.

В комментариях к опубликованному ролику пользователи соцсети пошутили, что парапланерист встретил на вершине пирамиды Хеопса древнеегипетского бога Анубиса, которого, как известно, изображали с собачьей головой.

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Парапланерист обнаружил нечто необычное на вершине Великой пирамиды в Египте

Напомним, в древнем иорданском городе Петра под зданием храма "Эль-Хазне" исследователи обнаружили тайную гробницу с 12 человеческими скелетами.

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