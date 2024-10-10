На Волыни голова 2-летнего мальчика застряла в кастрюле: пришлось вызвать ГСЧС (фото)

Ребенок во время игры надел себе на голову кастрюлю и не смог ее снять.
Курьезный инцидент произошел на Волыни – там двухлетний мальчик во время игры надел себе на голову кастрюлю и не смог ее снять.
В помощь родители были вынуждены вызвать спасателей, передает ГСЧС.
Родители пытались помочь сыну самостоятельно, но им не удалось.
На место происшествия вызвали спасателей, которые с помощью ручных ножниц по металлу разрезали кастрюлю и сняли ее с головы ребенка. С мальчиком все хорошо, по завершении спасательной операции он сразу уснул у мамы на руках, отметили в ГСЧС.
"Уважаемые родители, следите за развлечениями своих детей, не оставляйте их без присмотра и объясняйте правила безопасного поведения во время развлечений", – отмечают спасатели.
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