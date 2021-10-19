На всемирно известном аукционе картины украинских художников продали за огромные деньги — фото

Sotheby's является одним из старейших аукционных домов мира.
Работы знаменитых украинцев, среди которых Иван Айвазовский, Мане-Кац, Николай Пимоненко, Иван Похитонов, Илья Репин, продавали на аукционе Sotheby's за большие деньги. Sotheby's — один из старейших аукционных домов мира.
Как выглядит топ украинских картин всех времен на Sotheby's — в материале Styler на "РБК — Украина".
Самые яркие и самые дорогие лоты, которые ушли "с молотка", но о которых многие из нас даже не слышал:
Украинская девочка с гусями
Картина Николая Бодаревский датирована 1892 годом. В ней художник из Одессы удачно сочетает мотивы пейзажной и жанровой живописи. Эту картину, которую неизвестный коллекционер приобрел за 181 250 фунтов стерлингов (а это более шести с половиной миллионов гривен), называют одним из лучших жанровых произведений Николая Корниловича.
Украинский пейзаж ночью
Картина Ивана Айвазовского датирована 1870 годом. Именно в те времена выдающийся художник из Феодосии неоднократно обращался к теме украинского пейзажа.
"Даже в своем" сухом "пейзажи Айвазовский смог изобразить определенные морские мотивы. Правда, вместо мачт корабля, которые поднимаются над водным горизонтом, здесь — паруса изящных ветряков Украины, которые возвышаются над бескрайними просторами полей", — говорится в описании картины, проданной на Sotheby's за 228 000 фунтов.
Еще одна картина Айвазовского — "Воли в украинской степи» — была приобретена коллекционером за 85250 фунтов стерлингов.
Вечер в Украине
Первым владельцем картины украинского живописца и графика из Херсона Ивана Похитонова был Иван Тургенев. Писатель, кстати, был очень важной фигурой в жизни Похитонова — приходился крестным отцом старшей дочери художника Веры. Ей впоследствии Тургенев передал этот ранний шедевр Похитонова.
Позже картина была продана на Sotheby's за 284 750 фунтов — это больше 10000000 гривен.
Украинские церкви в Восточной Галиции
Эта картина из серии "Украинские церкви в Восточной Галичине" живописца Сергея Васильковского, который происходил из казацкого рода и часто путешествовал по Украине, была продана на арт-аукционе за 37 500 фунтов стерлингов.
Пейзаж со снопами
В свое время, а именно в 1962 году, всемирно известный художник Мане-Кац, который родился в Кременчуге, нарисовал в Париже "Пейзаж со снопами (Paysage d'Ukraine)".
За эту картину коллекционер отдал 94 350 евро. К слову, в описании лота так называемый "украинский период" художника называют "оазисом в творчестве Мане-Каца".
Вырубка леса вблизи Чугуева
Илья Репин в 1877 году изобразил в своей одноименной картине вырубку леса вблизи Чугуева. Именно в это родной для себя городок художник с молодой женой и двумя дочерьми вернулись 1876 из Парижа, чтобы рисовать свои лучшие шедевры.
Эту картину продали на Sotheby's за 44 450 фунтов стерлингов.
Заметим, что картины современных украинских художников тоже неплохо продаются.
Например, работу "Зайчик" из цикла "Украинский X-files" Василия Цаголова — одного из пионеров украинского видеоарта и перформанса — на начале июня 2009 года приобрели за 25 000 фунтов.