На всемирно известном аукционе картины украинских художников продали за огромные деньги — фото

Sotheby's является одним из старейших аукционных домов мира.

Работы знаменитых украинцев, среди которых Иван Айвазовский, Мане-Кац, Николай Пимоненко, Иван Похитонов, Илья Репин, продавали на аукционе Sotheby's за большие деньги. Sotheby's — один из старейших аукционных домов мира.

Как выглядит топ украинских картин всех времен на Sotheby's — в материале Styler на "РБК — Украина".

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Самые яркие и самые дорогие лоты, которые ушли "с молотка", но о которых многие из нас даже не слышал:

Украинская девочка с гусями

Картина Николая Бодаревский датирована 1892 годом. В ней художник из Одессы удачно сочетает мотивы пейзажной и жанровой живописи. Эту картину, которую неизвестный коллекционер приобрел за 181 250 фунтов стерлингов (а это более шести с половиной миллионов гривен), называют одним из лучших жанровых произведений Николая Корниловича.

Картина "Украинская девочка с гусями" (sothebys.com) / РБК-Украина

Украинский пейзаж ночью

Картина Ивана Айвазовского датирована 1870 годом. Именно в те времена выдающийся художник из Феодосии неоднократно обращался к теме украинского пейзажа.

"Даже в своем" сухом "пейзажи Айвазовский смог изобразить определенные морские мотивы. Правда, вместо мачт корабля, которые поднимаются над водным горизонтом, здесь — паруса изящных ветряков Украины, которые возвышаются над бескрайними просторами полей", — говорится в описании картины, проданной на Sotheby's за 228 000 фунтов.

Картина "Украинский пейзаж ночью" (sothebys.com) / РБК-Украина

Еще одна картина Айвазовского — "Воли в украинской степи» — была приобретена коллекционером за 85250 фунтов стерлингов.

Картина "Воли в украинской степи" (sothebys.com)

Вечер в Украине

Первым владельцем картины украинского живописца и графика из Херсона Ивана Похитонова был Иван Тургенев. Писатель, кстати, был очень важной фигурой в жизни Похитонова — приходился крестным отцом старшей дочери художника Веры. Ей впоследствии Тургенев передал этот ранний шедевр Похитонова.

Позже картина была продана на Sotheby's за 284 750 фунтов — это больше 10000000 гривен.

Картина "Вечер на Украине" (sothebys.com) / РБК-Украина

Украинские церкви в Восточной Галиции

Эта картина из серии "Украинские церкви в Восточной Галичине" живописца Сергея Васильковского, который происходил из казацкого рода и часто путешествовал по Украине, была продана на арт-аукционе за 37 500 фунтов стерлингов.

Картина "Украинские церкви в Восточной Галичине" (sothebys.com) / РБК-Украина

Пейзаж со снопами

В свое время, а именно в 1962 году, всемирно известный художник Мане-Кац, который родился в Кременчуге, нарисовал в Париже "Пейзаж со снопами (Paysage d'Ukraine)".

За эту картину коллекционер отдал 94 350 евро. К слову, в описании лота так называемый "украинский период" художника называют "оазисом в творчестве Мане-Каца".

Картина "Пейзаж с снопами (Paysage d'Ukraine)" (sothebys.com) / РБК-Украина

Вырубка леса вблизи Чугуева

Илья Репин в 1877 году изобразил в своей одноименной картине вырубку леса вблизи Чугуева. Именно в это родной для себя городок художник с молодой женой и двумя дочерьми вернулись 1876 из Парижа, чтобы рисовать свои лучшие шедевры.

Эту картину продали на Sotheby's за 44 450 фунтов стерлингов.

Картина "Вырубка леса вблизи Чугуева" (sothebys.com) / РБК-Украина

Заметим, что картины современных украинских художников тоже неплохо продаются.

Например, работу "Зайчик" из цикла "Украинский X-files" Василия Цаголова — одного из пионеров украинского видеоарта и перформанса — на начале июня 2009 года приобрели за 25 000 фунтов.

Картина "Зайчик" (sothebys.com) / РБК-Украина

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