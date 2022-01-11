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На Закарпатье свинья выпрыгнула из машины прямо во время движения (видео)

На Закарпатье свинья выпрыгнула из машины прямо во время движения (видео)

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На Закарпатье свинья выпрыгнула из машины прямо во время движения (видео)

Животному удалось избежать наезда сразу двух автомобилей и убежать на обочину.

На Закарпатье водитель, который перевозил свиней на прицепе авто, потерял одну из своих "пассажирок". Свинья выпрыгнула прямо во время движения по дороге и побежала на обочину.

Видео забавного инцидента опубликовало Zakarpatske TV.

Животное пятачком подвесило доску на автоприцепе и выпрыгнуло. Свинье удалось избежать наезда сразу двух автомобилей и убежать на обочину. Водитель заметил исчезновение и остановился. Удалось ли ему поймать беглянку, неизвестно.

На Закарпатье свинья выпрыгнула из машины прямо во время движения

На Закарпатье свинья выпрыгнула из машины прямо во время движения

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