На Закарпатье свинья выпрыгнула из машины прямо во время движения (видео)

Животному удалось избежать наезда сразу двух автомобилей и убежать на обочину.
На Закарпатье водитель, который перевозил свиней на прицепе авто, потерял одну из своих "пассажирок". Свинья выпрыгнула прямо во время движения по дороге и побежала на обочину.
Видео забавного инцидента опубликовало Zakarpatske TV.
Животное пятачком подвесило доску на автоприцепе и выпрыгнуло. Свинье удалось избежать наезда сразу двух автомобилей и убежать на обочину. Водитель заметил исчезновение и остановился. Удалось ли ему поймать беглянку, неизвестно.
Ранее в Харькове свинка-беглец устроила путешествие среди многоэтажек.
Напомним, что в США хирурги впервые пересадили человеку сердце свиньи.
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