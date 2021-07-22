На Закарпатье в дереве нашли нерукотворное изображение креста: его установили в храме (фото)

Древесину установили в соборе для всеобщего обозрения.
В Ужгороде в помещении Кафедрального собора установили нерукотворный отпечаток креста, который лесники заметили во время рубки деревьев.
Об этом сообщили в Ужгородском греко-католическом Кафедральном соборе.
Нерукотворный отпечаток креста лесники заметили во время рубки леса возле села Ореховица, что на Закарпатье. Лесники, которые это заметили позвонили пароху, отцу Ивану Тыдиру и рассказали о своей находке. Священник попросил их привести древесину в храм.
"Во время распыления буковой древесины, цепь внезапно стала отскакивать от нужного среза и лесорубы перерезали древесину там, куда потянуло цепь бензопилы. Из любопытства, что там может быть что-то слишком твердое, они раскололи дерево топором, и так они в самой сердцевине, на двух небольших срубах, заметили четкие изображения креста Господня", — говорится в сообщении.
Древесину установили в соборе для всеобщего обозрения верующих.
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