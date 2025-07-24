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На заседании горсовета вдруг начали транслировать порно
Муниципалитет транслировал заседания своего совета онлайн, чтобы заинтересованные граждане могли принимать в них участие из дома.
Во время заседания городского совета в Бодман-Людвигсгафене на юге Германии произошло вмешательство в его онлайн-трансляцию. На экране вдруг появились кадры из порнофильма и изображение свастики.
Об этом сообщает издание Spiegel.
В течение многих лет муниципалитет транслировал заседания своего совета онлайн, чтобы заинтересованные граждане могли принимать в них участие из дома.
В тот день на заседании совета присутствовали около 20 участников в зале заседаний и до пяти на платформе видеотрансляции Zoom. Перебои произошли примерно через 30 минут после начала заседания.
Двое неизвестных пользователей взяли под контроль видеозвонок в Zoom и распространили порнографические изображения на своих экранах, которые также были видны в комнате для заседаний.
Мэр Бодман-Людвигсгафена Кристоф Штольц быстро отреагировал на инцидент и прервал трансляцию через несколько секунд.
Как именно произошло вмешательство, остается непонятным.
«Сейчас мы изучаем, как сделать доступ более безопасным в будущем, а также предотвращать такие случаи и отслеживать их», — сказал мэр.
По словам представителя муниципалитета, в среднесрочной перспективе будет использовано другое программное обеспечение для передачи данных.
По поводу инцидента было подано заявление в полицию.
Напомним, ранее бортпроводница американской авиакомпании рассказала, что случается с пассажирами, которые пытаются установить интимную близость во время полета.