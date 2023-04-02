На зависть соседям: когда и чем подкармливать смородину, чтобы дала хороший урожай

Весной нужно подкармливать кустарники и растения, чтобы потом получить хороший урожай. Особое внимание следует уделить ягодным культурам. Сим прикормить смородину весной – читайте в материале ТСН.ua.

Когда подкармливать смородину

Очень важно подобрать правильное время для подкормки смородины. Лучше добавлять удобрения еще до того, как на ветках распустятся почки. Специалисты отмечают, что самое начало периода вегетации нельзя пропускать.

Если этот период пропустить, то можно упустить возможность подкормить смородину этой весной. Растение перестанет расти, и на большой урожай можно не надеяться. Поэтому очень важно подкармливать смородину именно весной.

Чем прикормить смородину весной

Прежде всего, важно понять, что вариантов удобрения много. Весной и осенью кустам нужна разная подкормка. К примеру, чтобы подготовить растение к зиме, обязательно вносят калий и фосфор, которые совсем не нужны ему в весенние месяцы.

Весной смородине требуется только азот. Азотные кислоты не будут сильно вымываться из почвы, когда снег уже взошел. Поэтому это время идеально подходит для внесения подкормок.

Азотные удобрения

Азотные удобрения достаточно легко применять для подкормки и обычно их достаточно внести всего один раз. Чтобы приготовить подкормку, нужно взять:

2 столовые ложки аммиачной селитры или мочевины;

10 л воды.

Такого количества достаточно для одного куста. Селитру или мочевину нужно полностью растворить в воде, вылить удобрение под смородиновый куст. Для увеличения урожайности (если кусты зимой замерзли или в прошлом году дали слишком мало ягод), рекомендуемую дозу нужно уменьшить на 25%.

Органические удобрения

Также можно использовать простой народный способ. Для подкормки смородины специалисты рекомендуют использовать картофельную шелуху. Чтобы приготовить из него подкормку, нужно шелуху сначала измельчить до состояния каши, а затем смешать с водой. Должна получиться немного густая консистенция. Настаивайте ее в течение одних суток. Когда смесь "заиграет", выливайте под куст смородины. Благодаря картофельной шелухе смородина получит достаточно сил, чтобы дать хороший урожай.

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