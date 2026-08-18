На Земле зафиксировали холод, который человек еще не чувствовал: что будет с организмом

Антарктида (иллюстративная фотография)

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На Восточно-Антарктическом плато спутники зафиксировали температуру поверхности снега до -98°C. Это одно из самых экстремальных значений, когда-либо зарегистрированных на Земле, однако речь идет именно о температуре поверхности, а не воздухе.

Об этом сообщает издание Space Daily.

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Ниже всего такое значение зафиксировали 10 августа 2010 года. Данные получили с помощью инфракрасных тепловых датчиков спутников NASA и NOAA, которые измеряют излучение поверхности льда и на его основе определяют температуру.

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Исследователи анализировали зимы с 2004 по 2016 год. На высокогорной части плато температура снега почти каждый год опускалась ниже -90°C, а примерно в сотне отдельных точек достигала -98°C.

В то же время, официальным мировым рекордом самой низкой температуры воздуха остается показатель станции «Восток» от 21 июля 1983 года - -89,2°C.

Почему там настолько холодно

Такой экстремальный холод возникает из-за сочетания сразу нескольких факторов.

Восточно-Антарктическое плато расположено на высоте более трех километров, где воздух разрежен и хуже удерживает тепло. Кроме того, это одна из самых сухих областей планеты, поэтому в атмосфере почти нет водяного пара, который мог бы задерживать тепло у поверхности.

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Если при этом небо остается ясным, а ветер стихает, над льдом скапливается слой очень холодного воздуха. В неглубоких впадинах ему фактически некуда деваться, поэтому через несколько дней температура поверхности может опуститься до -98°C.

Что произойдет с человеком при -98°C

Люди непосредственно в таких условиях еще не находились. Самые низкие показатели получили в безлюдных районах плато с помощью спутников.

В то же время, главная опасность такого холода во время дыхания связана не с «замерзанием легких». Легкие расположены внутри грудной клетки, а нос и верхние дыхательные пути успевают частично нагреть и увлажнить воздух перед тем, как он попадет глубже.

Но очень холодный и сухой воздух быстро забирает влагу из тканей дыхательных путей. Это может вызвать раздражение, кашель, жжение и бронхоспазм — резкое сужение дыхательных путей.

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При температуре около -98°C точных данных о влиянии на человека нет, поскольку никто не дышал таким холодным воздухом прямо на месте. Однако исследователи считают, что незащищенный вдох в столь сухой и холодной среде мог бы повредить ткани дыхательных путей.

Насколько близко к рекорду были люди

Ближе к таким условиям находятся исследователи на антарктической станции «Конкордия».

18 июля 2026 там зафиксировали -84,1 ° C - низшую температуру на наземной станции Земли с 2012 года. До абсолютного рекорда самой «Конкордии» – -84,7°C – не хватило всего 0,6 градуса.

Зимой персонал станции может выходить наружу при температуре от -70 до -80°C, используя балаклавы и специальные маски, которые помогают подогревать и увлажнять воздух. Люди в таких условиях сообщают о боли, кашле и сильном желании немедленно закрыть лицо.

"Конкордию" из-за чрезвычайной изоляции называют "Белым Марсом". Зимой команда до 16 человек проводит около четырех месяцев в полной темноте без возможности эвакуации воздухом, а ближайшие люди находятся на расстоянии в примерно 600 км.

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