На женщину напал самый большой в мире грызун во время купания в озере – фото

Капибара, которых считают милыми существами, вцепилась зубами ей в голову.

В городе Сьенага, Колумбия, на женщину во время купания в озере напал самый большой в мире грызун – капибара.

Об этом сообщает NTK.

Молодая жертва подняла палец, чтобы предупредить капибару, чтобы существо держалось подальше, но огромный грызун неожиданно напал на нее. Он прыгнул ей на спину и, кажется, грыз за голову.

Женщина кричала, пытаясь убежать от агрессивной капибары, и она снова и снова кусала ее.

Вдруг на берегу появился мужчина и схватил палку, чтобы защититься. Он помог женщине выбраться из воды.

Капибара напала на женщину во время купания в озере / Фото: скриншот с видео

Капибара напала на женщину во время купания в озере / Фото: скриншот с видео

Пользователи Сети были напуганы кадрами нападения:

То, что вы видели видео, где они спокойны и милы, не отменяет того факта, что они все еще дикие животные

Разве капибары не должны быть спокойными и дружелюбными?

Какой ужас! Это не смешно, бедная девушка

Почему ей так долго не помогали? Эта тварь кусала ее за голову и лицо!

Капибары родом из Южной Америки, они являются самыми большими грызунами в мире. Они населяют густые леса и саванны, а также обитают у водоемов. Максимальная продолжительность жизни составляет от восьми до 10 лет, а весят они обычно от 35 до 65 кг. Капибары считаются достаточно послушными существами, кусающимися только в случае провокации или угрозы.

Напомним, недавно работник зоопарка случайно снял собственную смерть в львином логове, пытаясь ошеломить любимую. Он хотел отправить видео своей девушке, чтобы произвести на нее впечатление, но потерпел жестокую расправу.

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