На живописный остров ищут работника с зарплатой $31000: какие обязанности на "работе мечты"

Шотландский фонд дикой природы ищет рейнджера на остров Ханда, где обитает одна из важнейших колоний морских птиц в Европе.

Об этом сообщает New York Post.

Расположенный у западного побережья Сатерленда, остров имеет ошеломляющие виды на скалы, и туда можно добраться пешеходным паромом из Тарбета, который отправляется по требованию.

Жилье для выполнения роли будет предоставлено на время действия контракта – и роль также доступна парам, которые намерены проживать вместе.

Программа будет содержать еженедельные поездки в удаленное село Скури на материке для стирки белья, банковских операций и шопинга.

Согласно описанию вакансии, рейнджер острова Ханда будет "эффективно управлять" прекрасным отдаленным островом.

Успешный кандидат будет отвечать за организацию рабочих программ и команды волонтеров. Он также будет отвечать за уход за дикой природой Ханды и ее 8000 ежегодных посетителей.

На острове нет постоянных жителей, поэтому эта возможность подойдет тем, кто довольствуется жизнью вдали от городской суеты.

Остров Ханда / Фото: Steve Gardner/SWT/SWNS

Для этой роли не требуется никакой специальной квалификации, но хорошее знание морской и наземной природной истории будет полезным.

Также необходимы водительские права и доступ к транспортному средству.

Должность предусмотрена начинающимся в марте фиксированным шестимесячным контрактом с заработной платой $31000.

В объявлении о вакансии указано: "Ханда является всемирно признанным местом размножения таких птиц, как кайры, бритоголовые и крупные поморники. Отсюда открывается ошеломляющий вид на северо-западное побережье Шотландии и характерные горы с торридонского песчаника. Драматические скалы острова открывают морские пейзажи и возможность увидеть морских обитателей, таких как малые киты, дельфины-афалины и дельфины Риссо, серые тюлени, а также косатки и акулы, которые греются у западного побережья".

Остров Ханда / Фото: Steve Gardner/SWT/SWNS

Напомним, мужчина получил "самую крутую работу на Земле" и похвастался своими обязанностями. В течение пяти месяцев при низких температурах и почти постоянном дневном свете он будет жить вместе с местными пингвинами генту, проводя ремонтные работы, наблюдая за дикой природой и встречая посетителей круизных лайнеров.

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