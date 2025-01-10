На живописный остров ищут работника с зарплатой $31000: какие обязанности на "работе мечты"

Кандидату предлагается бесплатное жилье.
Шотландский фонд дикой природы ищет рейнджера на остров Ханда, где обитает одна из важнейших колоний морских птиц в Европе.
Об этом сообщает New York Post.
Расположенный у западного побережья Сатерленда, остров имеет ошеломляющие виды на скалы, и туда можно добраться пешеходным паромом из Тарбета, который отправляется по требованию.
Жилье для выполнения роли будет предоставлено на время действия контракта – и роль также доступна парам, которые намерены проживать вместе.
Программа будет содержать еженедельные поездки в удаленное село Скури на материке для стирки белья, банковских операций и шопинга.
Согласно описанию вакансии, рейнджер острова Ханда будет "эффективно управлять" прекрасным отдаленным островом.
Успешный кандидат будет отвечать за организацию рабочих программ и команды волонтеров. Он также будет отвечать за уход за дикой природой Ханды и ее 8000 ежегодных посетителей.
На острове нет постоянных жителей, поэтому эта возможность подойдет тем, кто довольствуется жизнью вдали от городской суеты.
Для этой роли не требуется никакой специальной квалификации, но хорошее знание морской и наземной природной истории будет полезным.
Также необходимы водительские права и доступ к транспортному средству.
Должность предусмотрена начинающимся в марте фиксированным шестимесячным контрактом с заработной платой $31000.
В объявлении о вакансии указано: "Ханда является всемирно признанным местом размножения таких птиц, как кайры, бритоголовые и крупные поморники. Отсюда открывается ошеломляющий вид на северо-западное побережье Шотландии и характерные горы с торридонского песчаника. Драматические скалы острова открывают морские пейзажи и возможность увидеть морских обитателей, таких как малые киты, дельфины-афалины и дельфины Риссо, серые тюлени, а также косатки и акулы, которые греются у западного побережья".
Напомним, мужчина получил "самую крутую работу на Земле" и похвастался своими обязанностями. В течение пяти месяцев при низких температурах и почти постоянном дневном свете он будет жить вместе с местными пингвинами генту, проводя ремонтные работы, наблюдая за дикой природой и встречая посетителей круизных лайнеров.
Читайте также: