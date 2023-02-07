Набрала 145 кг и не могла двигаться: из-за "ленивых" родителей 16-летняя девочка "сгнила" заживо в постели

Отец на судье заявил, что он довел свою дочь до такого состояния, потому что "ленивый".

В Ньютауне, графство Поуис в Великобритании, 16-летняя девочка "сгнила" заживо. Она не могла самостоятельно двигаться, а родители не ухаживали за дочерью: они только приносили к ее постели еду и уходили.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

16-летнюю Кейли Титфорд нашли мертвой в своей постели, в доме, где она проживала с родителями еще в 2020 году, однако судебное расследование завершилось только в 2023 году.

По данным суда, девочка страдала ожирением, она весила 145 килограммов и не могла самостоятельно передвигаться, однако родители решили самоустраниться от проблем дочери.

Ее комната была грязной и захламленной, с бутылками мочи и фритюрницей с остатками жира, а также тортом в коробке. Последние 9 месяцев девочке не оказывали медицинскую помощь, а в сентябре 2020 года она не вернулась на обучение в школу.

На момент смерти Кейли лежала неподвижно в своей грязной кровати – ее волосы были грязными и взъерошенными, а ногти на ногах не стригли по меньшей мере шесть месяцев. Ее кожа была изъязвлена.

Прокурор Кэролайн Риз сказала, что Кейли не имела доступа к своей ванной комнате и туалету и лежала в собственных эксриментах.

"Такого не пожелаешь ни одному животному, не говоря уже об уязвимом ребенке-инвалиде", — сказала прокурор.

Суд отметил, что Кейли была "заперта" в своей мрачной комнате, части ее тела "гнили заживо". Когда отца Кейли, Алана Титфорда, спросили, почему он не помог своей дочери, тот ответил: "Я ленив".

Фото: dailymail.co.uk

Суд установил, что Кейли, которая имела расщепление позвоночника, передвигалась по инвалидной коляске. Девушка умерла после воспаления и инфицирования язвы, возникшей в результате ожирения и неподвижности. Эксперт описала это как самый тяжелый случай пролежней, который она когда-либо видела.

Фото: Mail Online/http://www.dailymail.co.uk/home/index.html

Сотрудники скорой помощи, которых вызвали в дом после того, как девушку нашли мертвой, рассказали, что им стало плохо из-за "гнилостного" запаха в комнате. После ее смерти были обнаружены личинки, которые, как считают медики, питались ее телом.

Фото: Mail Online/http://www.dailymail.co.uk/home/index.html

До карантина девочка ходила в школу, там ее описывают, как веселого и болтливого ребенка.

Суд решит, как наказать родителей девочки 1 марта 2023 года.

Напомним, в Центре специального ухода за больными болезнью Альцгеймера в городе Урбандейл, штат Айова в США, сначала решили, что их 66-летняя подопечная скончалась. Однако женщина "ожила" в мешке для трупов в похоронном бюро. Через два дня потерпевшая умерла.

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