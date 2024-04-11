Начала работать шесть лет назад: 70-летняя эскортница похвасталась, что переспала с 1000 мужчин

Она заявила, что к ней обращались даже на 50 лет младшие мужчины.

Зрелая эскортница откровенно рассказала, каково быть секс-работницей, когда тебе за семьдесят.

70-летняя Кэролайн Ви занимается эскортом уже шесть лет и за это время выполнила десятки странных запросов от клиентов.

Она рассказала в подкасте LADbible, что ее самым молодым клиентом был "очень застенчивый мальчик" лет 20-ти. "Очень нервничал", — вспомнила она. "Они обычно такие, столь молодые".

Старший мужчина, обратившийся к ней за сексом, уклонялся от ответа о своем точном возрасте. Хотя сначала он утверждал, что ему около семидесяти, она подозревала, что он мог быть на 20 лет старше.

Сейчас Кэролайн утверждает, что общее количество мужчин, с которыми она имела секс, составляет "около тысячи".

Кэролайн Ви / Фото: LADbible TV

Она имеет большой гардероб "всех сексуальных вещей, возбуждающих мужчин", которые она носит на работу. "Если я встречаюсь с мужчиной в отеле, то, как правило, я просто надеваю свою обычную одежду, вот так, а под ней – сексуальное белье", – пояснила она. "У меня есть кожаный наряд для парней, которые любят кожу, и у меня есть боди-чулки". У нее также есть обширная коллекция секс-игрушек, которые она считает более надежными и приятными, чем мужские.

Секс-работница, получающая 150 долларов в час, ранее появлялась на шоу Джереми Кайла, чтобы рассказать о своей работе в эскорте, и сказала, что ей очень нравится ее работа. "Я бы не смогла этим заниматься, если бы мне это не нравилось", — рассказала она. "Я знаю эскорт-службы, которые работают как на конвейере – один зашел, другой вышел, просто ради денег. Но нет, я должна наслаждаться этим. В тот день, когда мне это не понравится, я перестану этим заниматься".

Кэролайн Ви / Фото: LADbible TV

Большую часть своей жизни она не очень интересовалась сексом, но ее либидо внезапно очнулось, когда ей было 57, что побудило ее попробовать свинг и эротическое моделирование.

Хотя за шесть лет работы в эскорте ей приходилось оказывать странные услуги, Кэролайн говорит, что в большинстве своем мужчины хотят достаточно простого: "Они просто хотят, чтобы я была их бабушкой, тетей или кем-то другим. И я говорю: "Да, это совсем не проблема".

Напомним, 55-летняя актриса забеременела от 24-летнего любимого, который в детстве смотрел на нее по ТВ. Она прибегла к ЭКО.

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