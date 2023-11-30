Начали выпадать волосы: пара с ужасом обнаружила, что полгода пила туалетную воду (фото)

В Пекине, Китай, пара была в шоке, узнав, что пила туалетную воду в течение шести месяцев.

Об этом пишет nypost.com.

Мужчина по имени Тан и его девушка начали испытывать странные проблемы со здоровьем вскоре после их переезда в новое жилье в мае. У них начался непонятный кашель, в то время как Тан даже утверждал, что потерял волосы и у него появились прыщи.

Когда мужчина понял, что он не платил за воду в течение шести месяцев, но продолжал получать услугу, заподозрил нечто нехорошее. Арендатор провел несколько испытаний с их счетчиками и заметил, что что-то не так. Когда пара запустила воду в квартире, количество на счетчике не увеличивалось.

Пара полгода пила туалетную воду / Фото: Jam Press

Решив, что пришло время проконсультироваться с профессионалами, пара позвонила сантехникам. В это время было сделано шокирующее открытие – дополнительная труба, которая оставалась незамеченной, якобы соединила туалет и водопровод.

Пара полгода пила туалетную воду / Фото: Jam Press

Спустя полгода пара с ужасом обнаружила, что вся вода в квартире была туалетной. Тан и его возлюбленная пили, купались и готовили с этой водой.

К счастью, сантехник смог немедленно решить проблему и трубы были исправлены, но пара утверждает, что это привело к негативным последствиям для их здоровья.

Теперь влюбленные надеются получить денежную компенсацию от компании-арендодателя, которая должна проверить квартиру должным образом.

Напомним, в Тернополе женщина отдала 550 тыс. грн за свидание с мужчиной. Он убедил ее, что он "иностранец" и влюблен в нее.

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