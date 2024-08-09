Начальница уволила подчиненного из-за жалобы призрака: что произошло

Он работал в доме "с привидениями".
Владелица дома, показанного в фильме ужасов "Заклятие", уволила работника, ссылаясь на обвинения из загробного мира.
Об этом сообщает Target 12.
Фермерский дом Беррилвилль, также известный как имение Старого Арнольда, привлекает международных энтузиастов паранормальных явлений с тех пор, как его прославил фильм ужасов 2013 года.
Брайан Дансеро рассказал, что работал в доме, открытом для посетителей, пока в прошлом месяце его неожиданно не уволила нынешняя владелица Жаклин Нуньес. По словам Дансеро, она сказала ему, что дух Джона Арнольда,который владел домом вместе со своей женой Абигейл в 1800-х годах, сказал, что Дансеро украл около 3000 долларов. Со своей стороны, Брайан отрицал кражу.
"Она сказала: "Джон Арнольд сказал мне, что ты воруешь деньги из кассы в течение последних двух месяцев, — рассказал Дансеро, продемонстрировав текстовые сообщения об этом разговоре. — Я буквально остановился, и мне пришлось исправить ее вроде: "Джон Арнольд, один из первых владельцев?"
Нуньес, которая сама себя называет медиумом, подтвердила, что уволила Дансеро и что духи "известнейших мест с привидениями и активных мест в мире" сказали ей, что он ворует. Нуньес также сообщила, что ее проинформировали о "других недостойных поступках предыдущих сотрудников и даже озорных гостей".
"Неважно, верите ли вы в паранормальное или нет, — сказала Нуньес в своем заявлении. — Я и каждый человек имеет право на опыт, который приносит понимание и смысл в нашу жизнь, в частности на получение информации или предупреждение о злых людях и действиях. Что касается Брайана, то мой опыт с ним быстро развивался, но закончился его увольнением по собственному желанию".
Фильм "Заклятие" был создан после того, как Андреа Перрон написала книгу "Дом тьмы: Дом света – правдивая история, том 1". Книга рассказывает о паранормальной активности, с которой она столкнулась, живя в имении Арнольд Эстейт, которым ее семья владела в 1970-х годах. По словам Перрон, семью преследовала Вирсавия, дух, вышедший на свободу во время "спиритического сеанса, который пошел ужасно не так". Но Перрон говорит, что паранормальные явления происходили постоянно.
"Это началось в первый день, когда мы переехали в дом, – сказала Перрон в интервью 12 News в 2013 году. — Мы увидели мужчину, который стоял в столовой и, казалось, был зациклен на мистере Кеньоне, который продал этот дом моим родителям. Я прошла мимо него и сказала: "Доброе утро", но он не ответил".
Дансеро, работавший фельдшером до того, как его наняли в дом, вспоминал свои собственные паранормальные переживания, такие как голоса, шаги и даже собственный голос, отзывавшийся к нему в подвале.
"Одной из самых странных вещей было то, что я был сам в подвале, в амбаре, и буквально слышал, как меня зовут с другой стороны подвала", — сказал он.
В другом случае, по словам Дансеро, закрытая дверь открылась перед ним, когда он шел к ней с охапкой коробок. Дансеро сказал, что этот случай до сих пор вызывает у него улыбку, и что он обязательно скажет "спасибо". Но Брайан сказал, что имеет серьезные сомнения в том, что Джон Арнольд когда-либо говорил Нуньес о том, что он был вором.
"Я никогда не слышал об этом ни в одном месте с привидениями, чтобы дух преследовал сотрудника таким образом", — сказал он.
Дансеро подал жалобу о невыплате заработной платы в Департамент труда и обучения штата Айова, считая, что Нуньес должна ему 9000 долларов за неоплачиваемую работу. Государственное агентство подтвердило, что получило жалобу.
Нуньес заявила, что ее бухгалтерские книги подтверждают обвинения в краже, показывая разночтения между заказами товаров и продажами за наличные. Нуньес также возразила, что должна Дансеро какие-то деньги, заявив, что он получил компенсацию, когда "учел украденные деньги как часть своей компенсации".
Нуньес заявила, что теперь планирует подать жалобу государственным служащим и Беррилвиллю, потому что Дансеро "совершил дальнейшие вопиющие действия, появившись в видеороликах YouTube, которые оговаривают ее, пытаясь нанести вред ее репутации и бизнесу в Conjuring House".
Дансеро описал весь этот опыт как "ужасный", заявив, что стресс от этого вызывает у него беспокойство и не дает ему спать по ночам.
Напомним, камера зафиксировала "призрака", который смотрит на малыша, через месяц после смерти в семье. Папа мальчика рассказал, что это произошло после смерти дедушки ребенка.
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