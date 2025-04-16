Начальница тюрьмы закрутила роман с заключенным наркодилером: как их разоблачили

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В Великобритании начальница тюрьмы начала отношения с наркодилером, подарившим ей автомобиль «Мерседес» стоимостью 12 000 фунтов стерлингов (657 335 гривен) после того, как она незаконно одобрила его досрочное освобождение из тюрьмы по лицензии.

Об этом пишет BBC.

42-летняя Керри Пегг считалась «восходящей звездой» тюремной службы, которая за шесть лет быстро поднялась по карьерной лестнице от абитуриентки до начальницы тюрьмы «Киркхэм» (HMP Kirkham), сообщил Престонский коронный суд.

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Но утверждается, что она «не играла по правилам» и, будучи на должности начальницы тюрьмы в Ланкашире, она начала отношения с заключенным Энтони Сондерсоном, подарившим ей автомобиль.

Когда полиция провела обыск в ее доме в Оррелле, графство Уиган, они нашли зубную щетку с его ДНК, услышали присяжные. Пегг отрицает два пункта обвинений в неправомерных действиях на государственной службе.

Барбара-Луиза Вебстер, открывая дело со стороны обвинения, рассказала присяжным: «Несмотря на свой успех, она не играла по правилам, которых должны были соблюдать все остальные. Ее падение было двойным: во-первых, несмотря на хороший доход, она жила не по средствам. Она тратила весь свой доход и даже больше, забиралась в долги, и против нее было вынесено решение окружного суда. Как следствие, она стала уязвимой и открытой для эксплуатации. Второе — она вступила в эмоциональную и личную связь с заключенным Энтони Сондерсоном, а позже приняла дорогой автомобиль, «Мерседес» С-класса, оплаченный им по его доходам от преступной деятельности, то есть торговли наркотиками».

Пегг отрицает два пункта обвинений в неправомерных действиях на государственной службе, один из которых касается отношений с Сондерсоном, а второй — неразглашение решений окружного суда о своих долгах, а также владение имуществом, полученным преступным путем — автомобилем «Мерседес».

Пегг присоединилась к пенитенциарной службе в 2012 году, работала в тюрьмах Рисли, Ливерпуля и Стиал, а до апреля 2018 года являлась начальницей тюрьмы Киркхем, где Сондерсон отбывала длительный срок за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Присяжные слышали, что она проводила много времени в своем кабинете с Сондерсоном, а в октябре в 2018 году он подал прошение о временном освобождении.

Хотя такие запросы являются обычным делом, существуют определенные правила, как их рассматривать — правила, которые Пегг нарушила, сказала Уэбстер. Она не имела полномочий утверждать освобождение, но вмешалась и одобрила заявление, не сообщив об этом должностному лицу, которое должно этим заниматься.

Через несколько дней ее перевели в другую тюрьму, а впоследствии она стала исполнять обязанности губернатора Lancaster Farms.

Сондерсон вышел из тюрьмы в мае в 2019 году, а в начале 2020 года пользовался зашифрованным мобильным телефоном Encrochat, который используют серьезные организованные преступники для передачи сообщений и тайного общения.

Когда правоохранительные органы сломали систему, оказалось, что Сондерсон был причастен к торговле наркотиками. С того времени он был осужден за эти преступления.

ДНК на зубной щетке

Но другие сообщения также свидетельствуют о «характере» его отношений с Пегг, отметил суд.

В апреле в 2020 году Сондерсон получил сообщение на Encrochat со словами «машина… для тебя, птичка, 12 фунтов или работа» и фотографией черного «Мерседеса».

По словам присяжных, «12 фунтов» означало 12 000 фунтов стерлингов, а «работа» — наркотики. Сондерсон спросил, «какую работу они хотят», на что ему ответили «топ или трава», имея в виду кокаин или каннабис.

Через два дня Сондерсон договорился о доставке «17 пачек» в Манчестер, чтобы заплатить за машину. Через пять дней «Мерседес» был зарегистрирован на Пегг в ее доме.

Пегг была арестована у себя дома в ноябре в 2020 году. В ее квартире полицейские обнаружили зубную щетку и пару шлепков. На обоих предметах были обнаружены смешанные образцы ДНК, совпадавшие с ДНК Пегг и Сондерсона.

Изъятые документы показали, что Пегг являлась фигуранткой ряда судебных решений окружного суда за неуплаченные долги. Судебное разбирательство продолжается.

Напомним, в Польше 24-летнему украинцу грозит 10 лет тюрьмы.