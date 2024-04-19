"Начало капитуляции армии РФ": астролог предусмотрел событие, ознаменующее окончание войны в Украине

Астролог Влад Росс считает, что со второй половины апреля Украина услышит о хороших новостях относительно западной помощи. Он также убежден, что до конца 2024 года наши Силы обороны освободят оккупированный Россией Крым.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу "Астрофеномен".

Влад Росс отметил, что Украина в 2024 году вероятно таки сможет вернуть Крым и после этого может закончиться война.

"Вторая половина апреля - суперклассная. Что-то для Украины предоставят важное. Будут самолеты F-16, минимум 55 штук. Может быть в очередной раз снесен Крымский мост, потому что у нас будут F-16. Нам будут предоставлять системы ПВО, снаряды тоже будут доставлены. Очень сложных ситуаций на фронте не вижу. В этом году мы точно возьмем Крым, где-то к концу года. А все знают - "жало Кремля" зарыто там. И это будет началом капитуляции армии РФ", - сказал известный астролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог назвал очень опасную дату для Украины.

Читайте также: