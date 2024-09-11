Начато строительство второго самого высокого небоскреба в мире: где он расположен, высота и фото

В Дубае начались работы над вторым по высоте небоскребом в мире, известным как Бурдж Азизи. В здании высотой 725 метров будут расположены самый высокий в мире ночной клуб, ресторан и гостиничный номер.

Об этом пишет Daily Star.

Azizi Developments заявляет, что семизвездочный Бурдж Азизи будет отелем, а также апартаментами, пентхаусами и помещениями для отдыха. Хотя он будет вторым по высоте после своего соседа, 828-метрового небоскреба Бурдж Халифа, он установит ряд мировых рекордов. Среди них – самый высокий гостиничный холл в мире на 11-м этаже, самый высокий ночной клуб на 126-м этаже, самая высокая смотровая площадка на 130-м этаже, самый высокий ресторан в Дубае на 122-м этаже и самый высокий гостиничный номер в Дубае на 118-м этаже.

Бурдж Азизи / Фото: Azizi Developments/SWNS

Мирвайс Азизи, основатель и глава Azizi Developments, сказал: "Наши инвестиции в Бурдж Азизи, превышающие 6 миллиардов дирхамов (около 1,6 миллиарда долларов), являются чем-то большим, чем создание культового сооружения. Это обязательство трансформировать улицу Шейха Заида Роуд и поднять горизонт Дубая на новые, беспрецедентные высоты. Бурдж Азизи – это не только высота и прекрасное месторасположение, но и инновационный дизайн и передовые технологии. Эта башня предложит ультрароскошные резиденции, уникальный вертикальный торговый центр, самую высокую в мире смотровую площадку, а также множество удобств и ресторанов – и все это на необычайной высоте. Семизвездочная гостиница, увенчанная самым высоким в мире лобби, будет воплощать дух Дубая, прославляя семь основных мировых культур своим изысканным дизайном интерьера".

Бурдж Азизи / Фото: Azizi Developments/SWNS

Продажи небоскреба, который, как планируется, будет иметь 131 этаж, стартуют в феврале в 2025 году, хотя цены на него еще не объявлены. В небоскребе будет уникальная семизвездочная гостиница класса люкс, вдохновленная семью культурными темами, а также резиденции.

Башня, которая будет единственным объектом недвижимости на Шейх Заед Роуд, также будет иметь вертикальный торговый центр на семь этажей, роскошный бальный зал и пляжный клуб.

Бурдж Халифа может похвастаться самым большим количеством этажей – 160, которые используются для всего: от жилых квартир до офисов, спортзалов и ресторанов. Верхушку здания в ясные дни можно увидеть с расстояния 95 км, а на мытье всех окон уходит около трех месяцев.

В настоящее время вторым по высоте зданием является Merdeka 118 в Куала-Лумпуре высотой 679 метров.

Напомним, Goldin Finance 117, недостроенный небоскреб высотой 597 метров на окраине китайского Тяньцзиня сейчас является самым высоким заброшенным зданием в мире. Его строительство началось 16 лет назад.

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