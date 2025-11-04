Над активным вулканом завис сияющий НЛО: загадочные кадры

Странный объект над вулканом / © Jam Press

Реклама

Над активным вулканом Попокатепетль в Мексике 30 октября камеры наблюдения зафиксировали странное сияние. Объект несколько секунд зависал возле кратера, после чего внезапно исчез.

Об этом сообщило издание What’s The Jam.

В момент появления объекта вулкан выбрасывал столбы пепла и дыма. Снимки сделали вебкамеры, установленные вблизи горного массива на границе штатов Пуэбла и Морелос. Попокатепетль, высотой более 5,4 тысячи метров, остается одним из самых активных вулканов страны.

Реклама

Национальный центр предотвращения стихийных бедствий подтвердил, что в тот день зафиксировали 19 незначительных извержений с выделением пара, газов и пепла. Власти призвали жителей не приближаться к кратеру ближе чем на 12 километров.

Официальных комментариев относительно природы загадочного объекта пока нет. В то же время известный уфолог Хайме Моссан ранее заявлял, что Попокатепетль может быть своеобразным «порталом» в пространстве-времени. По его словам, под вулканом наблюдаются магнитные бури, способные создавать так называемые X-точки — места, где пересекаются магнитные поля Земли и Солнца.

Напомним, ученые обнаружили четкую связь между ядерными испытаниями, проводившимися в 1940-1950-х годах, и появлением загадочных объектов в небе, что свидетельствует о внеземном разуме, который наблюдает за человечеством.