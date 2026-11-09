Над Антарктидой появился гигантский "мыльный пузырь": ученые показали удивительное явление (фото)

Антарктида / © unsplash.com

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У антарктической станции «Академик Вернадский» украинские ученые сняли иризацию облаков. На небе это явление похоже на большой разноцветный мыльный пузырь.

Об этом сообщил Национальный Антарктический научный центр.

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Ученые объясняют, что свет проходит сквозь мелкие кристаллики льда в облаках, огибает их и накладывается луч на луч. Поэтому на небе появляются цветные переливы.

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«В перистых облаках такими препятствиями являются мелкие кристаллы льда, из которых они преимущественно состоят. Это облака верхнего яруса, которые в полярных регионах „живут“ на высотах 4-6 км, где температура от -20°С и ниже», — отметили в научном центре.

Ученые отмечают, что цвета зависят от размера и формы кристалликов льда и размещаются неравномерно, повторяя очертания облака. При этом главное отличие иризации от гало или венца, имеющих четкую форму круга вокруг солнца.

Иризация облаков в Антарктиде / © Национальный антарктический научный центр

Также в научном центре добавили, что обычно подобное явление чаще наблюдают только на краях облаков нижнего и среднего ярусов, поскольку они сами непрозрачны, но имеют прозрачные края.

Иризация облаков в Антарктиде. / © Национальный антарктический научный центр

Напомним, Руб-эль-Хали или «Пустой квартал» простирается на 1000 километров (620 миль) бесконечного песка через Аравийский полуостров. Там были обнаружены отложения 55 древних озер. Однако самая большая в мире песчаная пустыня не имеет никаких следов древних людей.

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