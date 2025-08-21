Над Диснейлендом заметили загадочный объект: в Сети говорят об НЛО

Диснейленд / © Associated Press

Посетители парка развлечений Epcot в Диснейленде стали свидетелями загадочного явления — над парком появился яркий сияющий шар. Видео, снятое одним из посетительниц, вызвало бурные споры в сети: одни считают это НЛО, другие ищут более рациональное объяснение.

Об этом пишет Daily Mail.

Загадочное появление и предположение

Жительница Теннесси Морган Хьюльсман рассказала, что вместе со своим парнем заметила необычайно яркий свет, ожидая фейерверка. Не найдя в интернете информации о дронах или спутниках, она назвала объект «безусловно, НЛО с инопланетянами». Ее видео быстро распространилось в сети.

В то же время пользователи указали на более вероятную причину: всего в 60 милях от Диснейленда, с мыса Канаверал, регулярно проходят запуски ракет SpaceX. 18 августа, как раз в день наблюдения компания запустила партию спутников Starlink. Это может объяснить появление яркого объекта.

Подобные случаи и объяснения экспертов

Это не первый подобный случай в Epcot. В декабре 2024 года посетители также сообщали о сияющем красном шаре в небе. Тогда ученые подтвердили, что явление связано с запуском ракеты Falcon 9.

Эксперты отмечают, что близость Флориды к космодрому NASA и множество туристов делает этот регион идеальным местом для подобных наблюдений. Часто такие явления, вызванные космической активностью, ошибочно воспринимают НЛО.

Несмотря на рациональные объяснения, часть пользователей продолжает верить во внеземное происхождение объекта или считает, что видео представляет собой подделку, созданную с помощью компьютерной графики. Представители Диснейленда ситуацию пока не комментируют.

