Надпись "protein" на упаковке: что на самом деле она означает

Протеин

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Белковые батончики, йогурты, пудинги и напитки с повышенным содержанием белка в последние годы стали очень популярны. Многие выбирают их, считая, что такие продукты более полезны, питательны и лучше поддерживают восстановление организма. Но сама надпись «protein» еще не гарантирует высокое содержание белка.

Об этом пишет Egeszsegkalauz.

В странах ЕС существуют четкие правила, определяющие, когда продукт может называться источником белка или продуктом с высоким содержанием. Это зависит не только от количества белка, но от соотношения к общей калорийности продукта. Для использования таких отметок производители должны подтвердить состав лабораторными исследованиями или точными расчетами. Контроль за этим осуществляется в соответствии с законодательными требованиями.

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Согласно европейским нормам, продукт считается источником белка, если не менее 12% его энергетической ценности приходится на белок. Для маркировки «высокое содержание белка» этот показатель должен составлять не менее 20%.

Да, оценивать продукт только по количеству граммов белка недостаточно — важно учитывать полный пищевой состав, включая калорийность, жиры и сахара.

Следует и различать естественно белковые продукты и искусственно обогащающие белком. Во втором случае изготовители добавляют сывороточные или растительные белковые ингредиенты, чтобы повысить пищевую ценность.

Лабораторная проверка таких продуктов комплексна: она включает анализ белка, общей питательной ценности и соответствия заявленным данным на упаковке.

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Специалисты советуют потребителям внимательно читать этикетки. Кроме белка важно обращать внимание на калорийность, количество сахара и жиров, ведь именно это определяет реальную пользу продукта.

«Таким образом, этикетка с информацией о содержании белка — это не просто коммуникационный элемент на упаковке. Использование заявлений на содержание белка регулируется правилами ЕС, поэтому точность этикеток является не только фундаментальным вопросом для информирования потребителей, но и соблюдения нормативных требований», — резюмируют авторы материала.

Ранее речь шла о том, что после 50 лет белок становится ключевым в рационе женщин. Этот компонент помогает сохранять мышцы, замедляет утрату силы, поддерживает обмен веществ и лучше контролировать вес. Из-за возрастных изменений организма потребность в белке растет, поэтому важно регулярно получать его из пищи и сочетать с физической активностью.

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