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Наглый кенгуру устроил драку с двумя мужчинами из-за женщины — видео

Наглый кенгуру устроил драку с двумя мужчинами из-за женщины — видео

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
3136
Время на прочтение
2 мин
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Наглый кенгуру устроил драку с двумя мужчинами из-за женщины — видео

Кенгуру подрался с двумя мужчинами / Фото: скриншот с видео

Туристам не удалось успокоить животное.

В австралийском парке дикой природы кенгуру-нахал устроил драку с гостем.

Инцидент начался с того, что кенгуру преследовал женщину в парке Кохуну Коала.

Тогда вмешался мужчина, став между животным и незнакомкой. Похоже, это очень возмутило кенгуру и он начал энергичный боксерский поединок.

Животное поднялось во весь рост и начало избивать американца передними лапами. Можно увидеть, как турист пытается держаться на расстоянии вытянутой руки за шею, время от времени добавляя защитную ногу, но это заставляло животное прыгать.

@brooke.so.hip My dad was just trying to make sure that kangaroo stopped getting frisky with lady #kangaroo #dad #father #thatsmydad #fight #roo #wallabee #Australia #WesternAustralia #perth #aussie #aussieths brooke.so.hip

Приблизительно через 30 секунд после начала схватки в кадр вошел молодой человек и, видимо, попытался успокоить сумчатое животное, заставив его ненадолго приостановить нападение.

Но перемирие длилось недолго. Двое мужчин несколько раз уходили с поля боя, но, похоже, кенгуру хотел большего.

В какой-то момент оба мужчины схватили одну из передних лап кенгуру, заставив его подняться на мускулистый хвост и ударить их ногой в быстром и сенсационном маневре.

После двухминутного столкновения женщина, которая, казалось, работала в парке, подошла и поругала кенгуру, указывая на него пальцем. Удивительно, но он успокоился и отказался от борьбы.

Видео инцидента было распространено в TikTok и собрало множество комментариев.

  • Очень повезло, что это не был большой кенгуру
  • Ха-ха-ха! Кенгуру понял, что у него проблемы только после того, как пришла пожилая дама
  • Типичная ситуация в любом баре

Напомним, невеста случайно перевернула свадебный торт. Забавный момент попал на фото.

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Дата публикации
Просмотры
3136
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