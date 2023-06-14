Наглый кенгуру устроил драку с двумя мужчинами из-за женщины — видео

В австралийском парке дикой природы кенгуру-нахал устроил драку с гостем.

Инцидент начался с того, что кенгуру преследовал женщину в парке Кохуну Коала.

Тогда вмешался мужчина, став между животным и незнакомкой. Похоже, это очень возмутило кенгуру и он начал энергичный боксерский поединок.

Животное поднялось во весь рост и начало избивать американца передними лапами. Можно увидеть, как турист пытается держаться на расстоянии вытянутой руки за шею, время от времени добавляя защитную ногу, но это заставляло животное прыгать.

Приблизительно через 30 секунд после начала схватки в кадр вошел молодой человек и, видимо, попытался успокоить сумчатое животное, заставив его ненадолго приостановить нападение.

Но перемирие длилось недолго. Двое мужчин несколько раз уходили с поля боя, но, похоже, кенгуру хотел большего.

В какой-то момент оба мужчины схватили одну из передних лап кенгуру, заставив его подняться на мускулистый хвост и ударить их ногой в быстром и сенсационном маневре.

После двухминутного столкновения женщина, которая, казалось, работала в парке, подошла и поругала кенгуру, указывая на него пальцем. Удивительно, но он успокоился и отказался от борьбы.

Видео инцидента было распространено в TikTok и собрало множество комментариев.

Очень повезло, что это не был большой кенгуру

Ха-ха-ха! Кенгуру понял, что у него проблемы только после того, как пришла пожилая дама

Типичная ситуация в любом баре

Напомним, невеста случайно перевернула свадебный торт. Забавный момент попал на фото.

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