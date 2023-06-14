Наглый кенгуру устроил драку с двумя мужчинами из-за женщины — видео

Туристам не удалось успокоить животное.
В австралийском парке дикой природы кенгуру-нахал устроил драку с гостем.
Инцидент начался с того, что кенгуру преследовал женщину в парке Кохуну Коала.
Тогда вмешался мужчина, став между животным и незнакомкой. Похоже, это очень возмутило кенгуру и он начал энергичный боксерский поединок.
Животное поднялось во весь рост и начало избивать американца передними лапами. Можно увидеть, как турист пытается держаться на расстоянии вытянутой руки за шею, время от времени добавляя защитную ногу, но это заставляло животное прыгать.
@brooke.so.hip My dad was just trying to make sure that kangaroo stopped getting frisky with lady #kangaroo #dad #father #thatsmydad #fight #roo #wallabee #Australia #WesternAustralia #perth #aussie #aussieths brooke.so.hip
Приблизительно через 30 секунд после начала схватки в кадр вошел молодой человек и, видимо, попытался успокоить сумчатое животное, заставив его ненадолго приостановить нападение.
Но перемирие длилось недолго. Двое мужчин несколько раз уходили с поля боя, но, похоже, кенгуру хотел большего.
В какой-то момент оба мужчины схватили одну из передних лап кенгуру, заставив его подняться на мускулистый хвост и ударить их ногой в быстром и сенсационном маневре.
После двухминутного столкновения женщина, которая, казалось, работала в парке, подошла и поругала кенгуру, указывая на него пальцем. Удивительно, но он успокоился и отказался от борьбы.
Видео инцидента было распространено в TikTok и собрало множество комментариев.
- Очень повезло, что это не был большой кенгуру
- Ха-ха-ха! Кенгуру понял, что у него проблемы только после того, как пришла пожилая дама
- Типичная ситуация в любом баре
Напомним, невеста случайно перевернула свадебный торт. Забавный момент попал на фото.
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