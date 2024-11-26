Находились в одиночных камерах: заключенные зачали ребенка, ни разу не встретившись

В США двое заключенных, находящихся в одиночных камерах, придумали "чрезвычайно необычный" способ забеременеть, даже не встречаясь.

Об этом пишет Daily Mail.

29-летняя Дейзи Линк родила девочку 19 июня, отбывая наказание в исправительном центре "Тернер Хилфорд Найт" в Западном Майами-Дейде, штат Флорида. На тот момент она находилась за решеткой уже около двух лет, отбывая наказание без права на залог за убийство своего парня. Беременность смутила семью Линк, которая предположила, что она пережила сексуальное насилие и требовала внутреннего расследования. Но теперь выяснилось, что отцом ребенка является другой заключенный, 23-летний Джоан Депаз, обвиняемый в убийстве.

Эти двое никогда не встречались лицом к лицу, и на вопрос, касались ли они когда-нибудь друг друга, Депаз ответил: "Никогда, как Дева Мария". Вместо этого, как объяснила пара, Депаз передавал свою сперму через вентиляционные отверстия в их камерах.

"Вы стучитесь в него и слышите людей с разных этажей", — рассказала Линк. "Можно было стать на унитаз и фактически разговаривать с ними".

Через вентиляционные отверстия между двумя заключенными завязались романтические отношения, они обменивались записками и фотографиями.

"Находясь в изоляции так долго, вы начинаете проводить часы и часы, разговаривая с этим человеком, знаете, до такой степени, что кажется, будто вы находитесь с ним в одной комнате", — пояснила Дейзи.

В конце концов, Депаз поделился своей мечтой когда-нибудь иметь ребенка: "Я не смогу сделать это еще очень долго. Так что если бы мне пришлось кого-то выбирать, знаешь, это была бы ты". И она ответила: "Да, мы могли бы это сделать".

Со своей стороны Линк сказала, что не знает, какова ее судьба. "Если мы собираемся встречаться, то пусть это будет что-то грандиозное, понимаете?" – сказала она. "Если это сработает, то сработает. Но это точно сработало".

Затем пара разработала план, по которому Депаз передавал свою сперму Линк, используя цепочку постельного белья.

"Я упаковывал сперму в полиэтиленовую пленку ежедневно по пять раз в день в течение месяца", – вспомнил он. "Он скручивал ее почти как сигарету и прикреплял к веревке, которая была в вентиляции, а я протягивала ее через нее", — добавила девушка. "Оттуда я поместила ее внутрь, знаете, аппликаторы от дрожжевой инфекции? Я помещала ее внутрь, а потом оттуда, да, я вводила ее".

Она сказала, что ей понадобилось всего несколько попыток, а когда узнала, что беременна, была "очень взволнована" и "в экстазе".

"Я не могу поверить, что это сработало", – сказала Линк. "Я думаю, что все произошло не просто так. Она чудо-ребенок. Она – благословение".

Доктор Фернандо Аккерман, медицинский директор Центра репродуктивной медицины Майами, сказал, что шансы на то, что их план приведет к успешной беременности, невелики, но невозможны. "По нашим оценкам, вероятно, их шансы составляли менее пяти процентов, но это не значит, что они равнялись нулю", — сказал он. "Так что это совершенно необычный случай. Насколько мне известно, я никогда не слышал и не читал ничего подобного".

Линк и Депаз сейчас находятся в разных тюрьмах, но все еще разговаривают по телефону и видятся с дочерью, которая сейчас живет с матерью Депаза, по видеосвязи.

"Она может быть кем угодно", – говорит Линк о своей дочери. "Я думаю, что из нее выйдет что-то большое".

Тем временем представители исправительных учреждений Майами-Дейд говорят, что внутреннее расследование успешной схемы этой пары продолжается.

Напомним, убийца после 20 лет заключения устроил банкет у дома жертвы. Автомобиль подъехал к двору, а гости заходили под звуки петард, создавая праздничную атмосферу.

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