Находка на чердаке оказалась вазой династии Мин

В Великобритании сестры обнаружили на чердаке вазу из китайского фарфора XV века и выставили ее на аукцион.

Об этом пишет Daily Mail.

Аманда Кент и Хелен Момен рассказали, что унаследовали потрескавшуюся вазу от прадеда, работавшего в Китае в начале XIX века. Они передали ее аукционному дому Hansons Auctioneers. Его сотрудники сначала признали вазу поздней имитацией керамики периода Сюаньде (1426-1435) и хотели продать всего за 100 фунтов стерлингов (7,3 млн. гривен).

Однако подробное изучение показало, что ваза является подлинным сокровищем. Она оказалась настоящим фарфоровым изделием XV века. Ее стоимость на аукционе достигла 130 тысяч фунтов стерлингов, несмотря на царапины и небольшие трещины.

Подобные изделия обычно несут шестииероглифическую надпись Daming Xuande nianzhi, что означает «изготовлено во время правления Сюаньде Великой династии Мин».

