Находка на датском пляже ошеломила уборщиков: что выбросило на берег в рыбацкой деревне

Находку отправили в морозильную камеру. Там она ждет дальнейшего исследования специалистами.

Уборщики пляжа на острове Борнхольм (Дания) сначала решили, что нашли гигантского морского змея. Но это оказалось совсем другое. Местным жителям случился пенис кита.

Об этом сообщает Swedenherald.se.

Свидетели отмечают, что выброшенный на берег в рыбацкой деревне Сногебек пенис кита, имеющий 1,5 метра в длину, предположительно принадлежал кашалоту, выброшенному на южный край острова в июле 2024 года.

"Это очень необычно и означает, что кит, который мы нашли на Дуэдде прошлым летом, бесспорно был самцом. Иначе это означало бы, что в Балтийском море погибло несколько китов. А это маловероятно", — заявил местный гид Кеннет Нильсен.

Пенис, который, по словам Нильсена, обладал "достаточно ужасным запахом", положили в морозильную камеру. Там он ждет дальнейшего исследования специалистами.

Отметим, что кашалот – усатый кит, который может достигать до 19 метров в длину и весить более 35 тонн. Гигантских китов можно встретить в Балтийском море.

Напомним, ранее в водах между штатом Вашингтон и Британской Колумбией заметили кита без хвоста.

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