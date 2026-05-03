Находка на миллион: женщина во время прогулки обнаружила средневековый клад

Серебряные монеты. / © livescience

В Чехии женщина во время обычной прогулки случайно обнаружила средневековое сокровище. В Кутногорском крае она встретила керамический горшок с серебряными монетами — денариями, которым около 900 лет.

Об этом сообщает Popular Mechanics.

Сама керамическая посуда была почти разрушена, однако монеты сохранились плотным скоплением. Находкой занялись специалисты археологического института и Чешского музея серебра в Кутной Горе.

Археолог Филипп Велимский назвал открытие настоящим "выигрышем в лотерею". По его словам, клад, вероятно, укрыли в первой четверти XII века — в период внутренней политической нестабильности.

"Вероятно, его положили на это место в первой четверти XII века, во время внутренней политической нестабильности. Тогда в стране шли споры между членами династии Пржемысловичей за княжеский престол в Праге", - пояснил Велимский.

Специалисты предполагают, что владелец монет был очень состоятельным человеком. Для обычного домохозяйства того времени такая сумма была почти недостижима.

"Для рубежа XI-XII веков у нас нет точных данных о покупательной способности тогдашних монет. Но это была огромная сумма, невообразимая для обычного человека. Ее можно сравнить с выигрышем миллиона в лотерею", - отметил археолог.

Кутногорский регион в тот период был связан с борьбой за власть, а через эти территории неоднократно проходили враждующие между собой войска князей. Поэтому исследователи не исключают, что монеты могли являться платой для воинов или военной добычей. Впрочем, это пока только предположение.

Предварительный анализ связывает монеты с тремя правителями династии Пржемысловичей – королем Вратиславом II, а также князьями Бржетиславом II и Боривоем II. Скорее всего, денарии были отчеканены в Праге.

Монеты сделаны из серебряного сплава, в который входили также медь, свинец и следы других металлов. Ученые надеялись установить точный состав сплава, чтобы понять происхождение серебра.

В Чешском музее серебра ранее заявляли, что находку должны зарегистрировать, очистить и законсервировать. После этого клад могут показать публике.

