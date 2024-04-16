"Наконец-то будет мир": победительница "Битвы экстрасенсов" предусмотрела важное для Украины событие

В Швейцарии в июне 2024 г. состоится глобальный саммит мира. Победительница "Битвы экстрасенсов" считает, что он принесет положительный результат для Украины и ознаменует мир.

Об этом она рассказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасинкову спросили, чего Украине ожидать от саммита мира в Швейцарии и будут ли там какие-либо конкретные договоренности. Победительница "Битвы экстрасенсов" раскинула карты Таро и отметила, что этот саммит будет действительно результативным.

"Результат для нас и всего мира — это стабилизация, урегулирование и, наконец, договоренность за мир. Пусть так и будет", — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" назвала событие, ознаменующее победу Украины.

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