Наконец-то уволили: учительница не ходила на работу в течение 20 лет (фото)

В Италии наконец-то уволили учительницу, которая в течение 20 лет не ходила на работу.

Об этом пишет The Times.

Чинцию Паолин Де Лио наняли преподавать в средней школе недалеко от Венеции, где она должна была наполнить умы своих учеников всем, что им нужно было знать о литературе и философии.

Впрочем, как говорится в сообщении, она использовала отпуск по болезни, отпуск и разрешение на посещение конференций, чтобы не давать уроки в школе, и в тех редких случаях, когда она появлялась, она не очень хорошо учила учеников.

Чинция Паолин Де Лио / Фото: linkedin.com

Однажды в классе она привлекла внимание школьных инспекторов, которые описали ее уроки как "запутанные" и обвинили Де Лио в импровизации ее учений.

Еще одна причина для беспокойства возникла, когда ученики Де Лио объявили забастовку, отказавшись участвовать в уроках после того, как учительница сидела в своем телефоне и посылала текстовые сообщения во время проведения устных экзаменов.

Также она сбила класс с толку, раздавая оценки, которые не имели никакого отношения к работе, которые ей предоставили ученики.

В довершение своей неудовлетворительной успеваемости Де Лио пришлось брать учебники у своих учеников, потому что она забывала собственные материалы.

Де Лио была уволена из школы за ее поведение, но она обратилась в суд и сумела вернуть себе работу.

Однако небрежное отношение преподавательницы к ее карьере обернулось против нее, когда суд понял, что она была в классе всего четыре года из 24 лет.

Суд отменил решение вернуть Де Лио ее работу, и этот шаг поддержал Верховный суд.

Журналисты пытались связаться с Де Лио после ее увольнения, но она не смогла прокомментировать ситуацию, потому что была "занята на пляже".

Напомним, мужчина ошибочно пожертвовал 15 тысяч долларов вместо 150. Эта история набрала неожиданные обороты.

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