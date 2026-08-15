"Нам есть что сказать": украинка рассказала, почему после четырех лет в Польшу переезжает в Испанию

Польша / © Associated Press

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Украинка Анна прожила в польском Вроцлаве четыре года, однако вместе с парнем решила покинуть страну и перебраться в Испанию. Среди причин она назвала высокие цены на аренду жилья, конкуренцию на рынке труда, загрязненный воздух и проблемы с инфраструктурой.

Своими впечатлениями от жизни в Польше девушка поделилась в Instagram .

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Почему украинка решила покинуть Польшу

Анна рассказала, что после четырех лет жизни во Вроцлаве они с парнем решили двигаться дальше.

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«Нам с парнем настолько не понравилось в Польше, что мы убегаем в Испанию. Мы четыре года прожили во Вроцлаве, и нам есть что сказать», — отметила она.

Одной из главных проблем украинка назвала стоимость аренды. По ее словам, небольшая квартира площадью около 25 квадратных метров на окраине города и не с новым ремонтом может стоить около 3 тысяч злотых без учета дополнительных платежей.

Кроме того, Анна пожаловалась на дефицит жилья. Она вспомнила, что во время предварительного переезда из шести-семи вариантов им удалось попасть всего на два просмотра, поскольку другие квартиры арендаторы забирали еще до этого.

Еще одним минусом она назвала поиск работы.

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«Вроцлав – город большой. Работы много. Но и конкуренция велика», – рассказала Анна.

По ее словам, работу на кухне во время учебы она искала около четырех месяцев. Отдельно украинка обратила внимание на требование студенческого статуса во многих вакансиях.

«Большинство вакансий теперь пишут требованием „статус студента“. А другие люди не желают зарабатывать? Они не люди? – возмутилась она.

Среди других недостатков Вроцлава Анна назвала загрязненный воздух, постоянные пробки и состояние дорог.

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Испания: какая причина выбора

После оценки преимуществ и недостатков пара решила попробовать пожить в Испании.

«Если уж трудности с жильем и работой одинаковы, то там хотя бы море и солнце», – объяснила украинка свой выбор.

В то же время, Анна подчеркнула, что ее рассказ является собственным опытом жизни в Польше, а впечатления других людей могут отличаться.

Ранее говорилось, что в Польше резко возросло количество депортаций иностранцев. Чаще страну принудительно покидают украинцы — среди причин выслания называют нарушения законодательства, проблемы с документами и превышение разрешенного срока пребывания.

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