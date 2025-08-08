Нам осталось недолго до катастрофы: экс-директор Google о темном будущем человечества

Google / © Associated Press

Мир может оказаться на грани антиутопии уже в 2027 году. Об этом заявил бывший директор Google Мо Гавдат, более десятилетия работавший в компании и возглавлявший ее бизнес-подразделения в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Об этом пишет Daily Mail.

В подкасте «Дневник CEO» он предупредил, что в ближайшие 12–15 лет мир погрузится в период глобального коллапса. Причиной тому станет не сам искусственный интеллект, а действия людей, которые будут использовать его для собственных преступных целей.

По его мнению, с 2027 года человечество столкнется с несправедливостью, тотальным контролем, падением морали, экономическими и социальными потрясениями. Гавдат подчеркнул, что ИИ только усугубит уже существующие проблемы, а в руках недобросовестных людей станет мощным инструментом манипуляций, шантажа и эксплуатации.

В то же время эксперт уверяет: после периода тьмы придет время «утопии». Мир сможет выйти из кризиса, но для этого придется преодолеть годы испытаний и изменить представление о свободе, власти и ответственности.

Мо Гавдат также подверг сомнению утверждение, что ИИ создаст новые рабочие места. Напротив, по его словам, искусственный интеллект сможет заменить даже самые высокие руководящие должности. В конце концов общество столкнется с необходимостью переосмысления своей роли в новой реальности.

Напомним, искусственный интеллект (ИИ) может ликвидировать значительное количество рабочих мест уже к концу этого десятилетия. Такой прогноз озвучил Мо Гавдат, бывший бизнес-директор Google X, в новом выпуске подкаста Стивена Бартлетта «Дневник гендиректора» (Diary of a CEO).

