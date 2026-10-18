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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Время на прочтение
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"Нам завидуют": украинская учительница шокировала Сеть рассказом о работе в канадской школе

Украинка, которая более двух лет живет и работает в Канаде, рассказала о трудностях адаптации в местной школе и опыте взаимодействия с коллегами.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Украинская учительница работает в Канаде

Украинская учительница работает в Канаде / © Instagram

Украинская учительница, которая более двух лет живет и работает в Канаде, рассказала о трудностях адаптации в местной школе. По ее словам, на новом месте ей пришлось самостоятельно разбираться с внутренними правилами и организацией работы, а поведение некоторых коллег она восприняла как проявление неприязни.

Своим опытом педагогиня поделилась в видео в собственном блоге, передает «Фокус». Наибольшим вызовом для нее стали не уроки, а незнакомая рабочая среда и нехватка поддержки в начале работы.

Работа в канадской школе: почему учительнице не хватало поддержки

После трудоустройства украинка рассчитывала, что коллеги помогут ей ознакомиться с правилами школы, распорядком дня и организацией учебного процесса. Однако, по ее словам, необходимую информацию приходилось выяснять самостоятельно.

«Когда я пришла на работу в школу, совсем никто не торопился мне помогать. И, конечно, никто не волновался, что я иммигрантка, которая живет здесь всего два года. Никого не волновало, что я могу чего-то не знать, в частности, правил школы, потому что никто тебе не объясняет ни распорядок дня, ни план — никто ничего тебе не говорит», — рассказала она.

По словам педагогики, больше всего трудностей вызывали обычные организационные вопросы: нужно было разобраться, где расположены классы, куда идти после перерыва и как организована ежедневная работа школы.

Начало работы учительница упоминает как период сильного стресса. Незнакомая среда усложняла даже обыденные ситуации, а работа с учениками придавала ответственности.

«Нам здесь все чужое, и даже банально пойти попросить еду в магазине для меня было настоящим вызовом. А первые рабочие дни — это просто огромный стресс. Когда я стою на перемене, я вообще не знаю где какой класс находится и куда мне идти. Для меня это был такой организационный шок», — вспомнила учительница.

По ее словам, само построение уроков не стало для него главной проблемой. Вместо этого сложнее было привыкнуть к внутренним правилам конкретной школы, о которых педагоги, как она утверждает, заранее не рассказали.

Замена учительницы: почему поведение коллеги удивило украинку

Один из эпизодов, запомнившийся педагогине, произошел, когда ей поручили заменить другую учительницу. Сначала коллега приветливо общалась с украинкой и расспрашивала о ее образовании и профессиональном опыте. Однако при передаче класса, по воспоминаниям женщины, ее поведение изменилось.

«Она выпросила у меня все, что могла. Я, как искренний человек, все рассказываю, потому что искренне верю, что люди желают мне добра. И тогда мне приходится заменять ее в классе. Она меняется на лице в секунду и говорит мне: „Представьтесь перед классом, расскажите, кто вы, и успокойте детей“», — рассказала учительница.

По словам украинки, ей удалось наладить контакт с учениками: они вели себя спокойно и реагировали на ее обращение.

«Я рассказала о себе, о своем опыте. А она посмотрела на меня и просто ушла из класса. Ни слова, никакой коммуникации», — добавила педагогиня.

Еще один случай, о котором рассказала украинка, касался ее работы в средней школе. По словам педагогики, коллеги подробно расспрашивали ее о канадском образовании и профессиональной квалификации.

Учитель считает, что ответственность за оценку ее подготовки прежде всего лежит на администрации, которая приняла решение о трудоустройстве.

«По сути это их не должно волновать. Если меня дирекция приняла на работу, значит они убеждены в моем опыте, профессионализме и образовании», — подчеркнула она.

Поведение отдельных коллег педагогика связывает с конкуренцией.

Завидуют ли канадцы успехам иммигрантов: мнение украинской учительницы

По мнению педагога, иммигранты могут сталкиваться с завистью со стороны людей, которые родились в Канаде и лучше ориентируются в местной языковой и социальной среде.

«Нам завидуют люди, имеющие гражданство этой страны, идеально знающие английский язык, которым привычен этот менталитет, эта страна, локации. Они здесь свои, потому что здесь родились», — выразила свое мнение учительница.

Она убеждена, что новоприбывшим приходится не только адаптироваться к новой среде, но и конкурировать за профессиональные возможности.

«Мы конкурируем с канадцами, хотя наши силы совсем не равны. И нам часто завидуют, даже несмотря на это», — подытожила украинка.

Напомним, ранее мы писали об украинке, которая после четырех лет жизни в Канаде приехала в Киев и поделилась впечатлениями от возвращения. По ее словам, больше ее удивили большое количество дорогих автомобилей в столице, уровень сервиса и качество продуктов, которое она оценила выше, чем в Канаде.

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