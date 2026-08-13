Нападение бегемота закончилось трагедией: годовалая девочка погибла, ещё один ребёнок пропал

Бегемот опрокинул каноэ посреди реки в Кении / © pexels.com

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Однолетняя девочка погибла, ещё один ребёнок пропал без вести после нападения бегемота на реке Тана в Кении. Животное опрокинуло каноэ, в котором находились 18 человек.

Об этом сообщило издание Mirror.

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Трагедия произошла во вторник в селе Микиндуни. По предварительной информации, группа пересекала реку Тана и направлялась в сторону Иджары. В этот момент на пассажиров каноэ напал бегемот, в результате чего лодка перевернулась, а люди оказались в воде.

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Из 18 человек, находившихся в каноэ, 16 удалось спасти. Годовалая девочка утонула. Её тело позже нашли и доставили в реферальную больницу округа Хола. Там планируется провести вскрытие.

Еще один ребенок после нападения числится пропавшим без вести. В сообщении речь идет об ученике средней школы Чанани. Поисковые работы на реке продолжаются.

Нападения бегемотов в этой местности не являются единичными. В связи с опасностью для людей, пользующихся рекой, местные жители призывают соответствующие органы принять меры.

Напомним, ранее в Зимбабве на озере Кариба перевернулся паром. Авария произошла на большом африканском водоеме, в котором обитает большое количество крокодилов и бегемотов. По меньшей мере 15 человек погибли, а ещё 27 числятся пропавшими без вести.

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