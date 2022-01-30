Напоминали смерть и зиму: мужчину испугали странные ледовые фигуры на берегу озера (фото)

Напоминали смерть и зиму: мужчину испугали странные ледовые фигуры на берегу озера (фото)

Фигуры образовались во время непогоды, когда вода замерзла на столбе.

65-летнего Бена Тучи из Онтарио в Канаде напугали странные ледовые фигуры возле его дома. Мужчина рассказал, что они напоминали ему смерть и зиму.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Мужчина рассказал, что когда он утром увидел странные зимние скульптуры возле своего дома, то они напоминали ему Джека Фроста ( персонаж английского фольклора, олицетворяющего зиму – ред.) или же смерть.

Daily Mail

Мужчина добавил, что странные скульптуры появились на берегу озера Эри во время непогоды. Он подчеркнул, что вероятно из-за непогоды вода из озера обледенела на столбе, образовав жуткие скульптуры.

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