Напоминают похоронный венок: в России к Новому году своеобразно украсили туи (фото)

Готовясь к новогодним праздникам, вечнозеленые деревца нарядили странными гирляндами и бантами.
Жители города Корочи Белгородской области (Россия) удивлены тем, как местные власти украсили перед Новым годом вечнозеленые туи на одной из центральных улиц города.
Как сообщает Telegram-канал "Подъём", местные жители к такой инсталляции отнеслись очень скептически.
В частности, жители города сравнили наряженные туи на улице Дорошенко с погребальными венками — такое впечатление создают странные гирлянды и банты, повешенные на деревцах.
В администрация Корочанского района уже заявили, что ждут предложений горожан по смене новогоднего оформления.
Напомним, ранее в российском городе Нововоронеже открыли памятник Аленке, которая по местной легенде, основала село Новая Аленовка. Арт-объект раскритиковали, назвав его "Аленкой Постапокалипсиса".
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