Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Напуганные посетители паба неистово кричали, когда гигантская крыса пробежала по барной стойке - видео

Напуганные посетители паба неистово кричали, когда гигантская крыса пробежала по барной стойке - видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
2509
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Напуганные посетители паба неистово кричали, когда гигантская крыса пробежала по барной стойке - видео

Крыса в баре / Фото: скриншот с видео

Люди наслаждались напитками, когда их внезапно прервал нежелательный гость.

Посетители нью-йоркского паба кричали от ужаса, когда гигантская крыса появилась из ниоткуда и начала бегать по барной стойке.

Крыса перепрыгивала между салфетками и посудой.

На видеозаписи, которую опубликовали в Сети, видно, как она суетится, а на заднем плане слышны неистовые крики гостей.

Вскоре персонал заведения отчаянно пытался поймать незваного гостя. Наконец, работникам это удалось.

Это, конечно, не первый инцидент с крысами, снятый на камеру в Нью-Йорке.

В марте в этом году на видео была снята еще одна огромная крыса, когда она ползала по пассажиру, пока тот спал в метро. Паразит пробежал по его ноге, плечам и шее, прежде чем мужчина наконец проснулся и спокойно встал, чтобы стряхнуть крысу.

Напомним, ранее Сеть насмешила собака, которая пыталась затянуть хозяйку в паб. Пес отказался двигаться и улегся напротив входа в заведение.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2509
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация