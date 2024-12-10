Напуганный мужчина обнаружил под подушкой смертоносное существо: что это было (фото)

Он позвал на помощь.

В Южной Африке мужчина обнаружил под подушкой неприятную находку. На его кровати поселилась очень ядовитая капская кобра.

Об этом пишет UPI.

В дом вызвали профессионального борца с рептилиями. Компания Stellenbosch Snake Removals разместила в социальных сетях видео, на котором показана сцена, с которой столкнулся ловец змей Эмиль Россоу, когда он прибыл в дом в Стелленбосе.

Россоу вытащил кобру из-под подушки жильца дома.

"Не то, что вы хотели бы видеть в своей постели", – шутит Россоу, держа змею.

Мужчина обнаружил под подушкой кобру / Фото: instagram.com/stellenbosch_snake_removals

Мужчина обнаружил под подушкой кобру / Фото: instagram.com/stellenbosch_snake_removals

Африканский институт укусов змей описывает капскую кобру так: "Безусловно, самая опасная из наших кобр, и вместе с черной мамбой на нее приходится большинство смертельных укусов змей в Южной Африке".

Напомним, мужчина бросился на белого медведя, чтобы спасти жену. Зверь нанес ему серьезные травмы.

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