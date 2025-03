Напуганный мужчина жаловался на боль в ягодицах: его стошнило после находки внутри (фото)

В Китае мужчина попал в беду после того, как 20-сантиметровая игрушка для взрослых застряла у него в заднем проходе – и, к удивлению врачей, она все еще вибрировала внутри.

Как пишет Need To Know, 24-летний парень прибежал в больницу, нуждаясь в срочной помощи, и признался персоналу, что у него что-то застряло в заднем проходе.

Его срочно отправили на рентген. Доктор Чен Чжии, ведущий специалист в области общей хирургии со специализацией на колоректальной медицине, был готов оказать ему помощь. По словам доктора Чена, парень появился в отделении неотложной помощи около 10 утра после ночной забавы с игрушкой. На вопрос о том, что там застряло, он ответил только: "Я не знаю, но я просто не могу это извлечь".

Рентгеновский снимок показал, что у мужчины застряла вибрировавшая игрушка, что заставило доктора Чена спросить, как такое могло произойти. Пациент, посетивший больницу Yida в Шанхае, Китай, выблевал и уклонился от ответа на вопросы.

Рентгеновский снимок пациента / Фото: Jam Press

Доктор Чен сказал пациенту, что ему придется ждать операцию два дня из-за графика работы больницы. Но дискомфорт был слишком сильным, поэтому медик решил удалить игрушку сразу в отделении неотложной помощи.

С позволения мужчины доктор Чен использовал акушерские щипцы, изогнутый металлический инструмент, чтобы извлечь вибратор. Когда он вышел, вибратор все еще жужжал, а мужчина, похоже, не чувствовал боли, несмотря на отсутствие анестезии.

У китайца внутри обнаружили включенный вибратор / Фото: Jam Press

Доктор Чен сказал, что игрушка была гладкой, что сделало процесс удаления достаточно простым. Затем мужчина прошел дальнейшие обследования. К счастью, игрушка не привела к разрыву кишечника. Это могло быть опасно для жизни парня, поскольку разрыв мог привести к перитониту и сепсису.

Пациент смог быстро покинуть больницу без осложнений для здоровья.

Напомним, 54-летний мужчина засунул в уретру пинцет. Он кричал от боли после того, как предмет застрял.

Читайте также: