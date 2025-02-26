Напуганный землетрясениями мужчина перебрался жить в пещеру – фото

Турок, потерявший свой дом в результате мощного землетрясения в 2023 году, уже два года живет в одиночестве в небольшой пещере, поскольку считает ее безопаснее любого искусственного сооружения.

Об этом он рассказал в интервью TGRT Haber.

В феврале 2023 года южную Турцию всколыхнуло землетрясение магнитудой 7,8 баллов, которое унесло жизни десятков тысяч человек и превратило в руины целые районы. Али Бозоглан, отец троих детей из южной провинции Хатай, потерял свой дом в результате землетрясения 6 февраля и подземных толчков. Хотя он и его семья остались невредимыми, Али настолько испугался землетрясений, что решил, что больше не хочет жить в доме, возведенном человеком. Он нашел небольшую тихую пещеру на окраине своего города и превратил ее в уютное жилище. Хотя Али не смог убедить свою семью присоединиться к нему в его необычном доме, он утверждает, что он счастлив и умиротворен.

"Я живу здесь уже два года после землетрясения и обрел покой в этой пещере, — рассказал 55-летний Али. — Эта пещера существует тысячи лет и не разрушилась".

Али Бозоглан / Фото: TGRT Haber

Узнав об условиях проживания мужчины, администрация района Дефне предложила ему уютный контейнерный дом где-то поближе к городу, но Али полюбил жизнь вдали от шумного города, научившись ценить тишину и покой своей маленькой пещеры.

"Я мою посуду и стираю белье, убираю, готовлю еду. У меня прекрасная жизнь в пещере. Я далеко от всех и в контакте с природой. Необразованные люди плохо говорят о том, что я живу в пещере. Потому что они не сидят со мной, не разговаривают со мной и не знают меня, они дают разные комментарии", — поделился он.

Али Бозоглан / Фото: TGRT Haber

Али признает, что жизнь в одиночестве в пещере не идеальна. Поскольку это природное убежище, относительно теплое зимой и прохладное летом, оно привлекает змей и грызунов, но он уже привык к этому. Он также хотел бы иметь доступ к надлежащему туалету и водопроводу, но это практически невозможно. Сейчас он планирует установить солнечные батареи, чтобы питать стиральную машину и холодильник, но даже если его план не сработает, он не планирует менять комфорт своей пещеры на искусственное сооружение в ближайшее время.

Напомним, американка переехала в пещеру в Иордании, потому что влюбилась в бедуина. Она кардинально изменила свою жизнь.

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