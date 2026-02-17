Нарисованный до рождения: парень нашел в комиссионном магазине "свой" портрет

Секонд-генд / © Credits

Реклама

Обычная поездка в комиссионный магазин в штате Мэн (США) превратилась в настоящую детективную историю. 26-летний местный житель Митчелл Кэри обнаружил среди старых вещей произведение искусства, заставившее его усомниться в реальности: из полотна на него смотрел он сам, но из далекого прошлого.

Об этом он на форуме Reddit.

Перебирая старые картины, Кэри наткнулся на рисунок, подписанный как «оригинал» художника Криса Каннингема. Работа датирована 1978 годом — за 22 года до рождения самого Митчелла.

Реклама

На рисунке изображен мужчина, который пристально смотрит вдаль и курит большую трубку. Однако больше всего поражает не сюжет, а детали: форма лица, прическа и даже очки героя картины идентичны Митчеллу.

Портрет / © Фото из открытых источников

«Это было поразительно. Особенно если учесть, какой длины были мои волосы в тот момент», — поделился впечатлениями американец.

Интересно, что сама находка случилась еще в 2024 году, однако долгое время Кэри считал это просто смешным совпадением. Спустя всего два года он решил поделиться историей на популярном форуме, опубликовав фото рисунка рядом со своим лицом.

Сообщение с подписью «Рисунок из секонд-хенда, сделанный за 22 года до моего рождения, на котором я изображен в виде мрачного рыбака» мгновенно привлек внимание тысяч пользователей.

Реклама

Комментаторы в соцсетях разделились на два лагеря: одни были шокированы мистическим сходством, другие упражнялись в остроумии.

«Ваше пришествие было предсказано давным-давно. Добро пожаловать, Избранный! — шутили пользователи.

Некоторые даже посоветовали Митчеллу отрастить усы, чтобы окончательно слиться с образом «рыбака».

Сам герой истории решил не испытывать судьбу и приобрел портрет.

Реклама

«Я забрал его домой, опасаясь, что если этого не сделаю, меня проклянут. Забавно думать, что у кого-то еще может храниться картина человека, который так же похож на меня», — резюмировал Кэри.

Напомним, британка Эми Дейнс, известная своей любовью к секондгенду, наткнулась на настоящее сокровище. Во время шопинга в благотворительном магазине она заметила в корзине две мягкие игрушки от бренда Jellycat — компании, чьи изделия ценят коллекционеры за уникальный дизайн и отличное качество.