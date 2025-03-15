Наркобарона арестовали в клинике, где ему изменили лицо: фото "до" и "после"

В Бразилии наркобарона арестовали в клинике, где ему изменили лицо, чтобы не попасть в поле зрения полиции.

Об этом сообщает NTK.

Луис Карлос Ломба был арестован, когда 13 марта пришел на повторный осмотр в клинику красоты. Он прошел там процедуру гармонизации лица, чтобы остаться незамеченным правоохранительными органами.

Об этом местным СМИ сообщил начальник полиции Фелипе Кури: "Полиция преследовала его на протяжении многих лет. Он был в клинике, где делал косметические процедуры – гармонизацию лица, пересадку волос, поскольку был лысым – и все это во избежание разоблачения. Он не выдвигался и избегал фотографирования".

Луис Ломба до изменения внешности / Фото: Jam Press

Ломба, прозванный Чоколате, был арестован в Итаперуне, на северо-востоке Рио-де-Жанейро, в рамках полицейской операции.

Луис Ломба после изменения внешности / Фото: Jam Press

Операция, в которой участвовало более 700 офицеров, была направлена против беглецов, разыскиваемых за ограбление, убийства с целью ограбления и получения ворованного. Более 600 человек были арестованы по всему штату Рио-де-Жанейро в рамках этой операции.

По данным полиции, 61-летний Чоколате является одним из трех известнейших преступников группировки Terceiro Comando Puro. Преступная организация была основана 23 года назад в фавеле Маре в Рио-де-Жанейро. Полиция утверждает, что роль Луиса заключалась в оценке качества кокаина, продаваемого группой, и что он выступал в роли своеобразного химика.

Кури сказал: "Он владел знаниями, которыми мало кто владеет в наркобизнесе. Он мог взять один килограмм кокаина и превратить его в шесть или семь. Он зарабатывал около 1 000 реалов (170 долларов) за килограмм, а количество продаваемых в Маре наркотиков огромное".

Недавно Чоколате научил другого члена банды исполнять его роль. Это позволило ему переехать в Итаперуа, где он работал отдаленно, отдавая приказы своей части группировки.

В 2024 году на него был выдан неисполненный ордер на арест за участие в организованной преступности и ограблении. Но он находится под следствием не менее 35 преступлений. Невероятно, но арест Ломбы стал для него первым, несмотря на то, что он с юношества был причастен к наркоторговле.

Кури сказал: "Он был давним преступником, которого полиция разыскивала в течение многих лет".

Напомним, недавно из тюрьмы вышел печально известный убийца, по мотивам преступлений которого сняли фильмы. Преступник вышел на свободу спустя 23 года после заключения.

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