Наркоторговец заснул на телефоне и случайно вызвал полицию: его задержали

Наркоторговец заснул на телефоне и случайно вызвал полицию: его задержали

Копы учуяли сильный запах конопли. В ходе обысков было обнаружено и другие наркотики.

В Германии наркоторговец заснул на телефоне и случайно вызвал службу спасения. К нему домой приехала полиция и обнаружила запрещенные вещества.

Об этом сообщает Daily Mail.

Оператор диспетчерской услышал только храп и стоны, когда звонок поступил около часа ночи. Тем не менее полиция отследила звонок, который поступил от 23-летнего жителя города Вальдбрёль, земля Северный Рейн-Вестфалия.

21-летний сосед спящего мужчины открыл дверь и впустил полицейских. Сонный парень поначалу не понял, что в его доме делают правоохранители. Он настаивал, что не вызывал полицию. Проверив свою историю звонков, парень убедился, что действительно набирал номер службы экстренной помощи

Копы учуяли сильный запах конопли. В ходе обысков было обнаружено и другие наркотики — таблетки экстази, кокаин, амфетамин, а также крупную сумму наличных денег.

Как оказалось, парни ранее были арестованы за торговлю наркотиками. Сейчас против них открыли новое уголовное производство. На время расследования наркоторговцев выпустили под залог.

Ранее сообщалось, что американский комик умер от передозировки наркотиками.

Новости мира: в Испании перевозчики наркотиков на полном ходу на катере вылетели на пляж

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку