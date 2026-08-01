Нарциссы часто выставляют себя жертвами: психологи объяснили, как распознать манипуляцию

© ТСН.ua

Реклама

Когда мы слышим, что кто-то является нарциссом, многие представляют самоуверенного и эгоистического человека, который открыто ставит себя выше других. На самом же деле все гораздо сложнее. Психологи отмечают, что одним из самых эффективных инструментов людей с нарциссическими чертами является способность изображать себя жертвами, в то время как их окружение долгое время даже не замечает истинной ситуации.

Об этом пишет Egeszsegkalaus.

Реклама

Как люди с нарциссическими чертами манипулируют окружением

Реклама

часто представляют себя жертвами, чтобы вызвать сочувствие и повлиять на других;

отмечают лишь собственные образы, умалчивая или преуменьшая свою роль в конфликтах;

для посторонних могут казаться приятными, харизматичными и доброжелательными, поэтому их истинные намерения сложнее распознать;

используют соболезнования других, чтобы отвлечь внимание от собственной ответственности, а иногда применяют и технику газлайтинга;

чтобы объективно оценить конфликт, важно выслушать обе стороны.

Они делают из себя мучеников

После конфликта такие люди могут говорить исключительно о собственных страданиях, почти не упоминая о своем поведении. Они выставляют себя потерпевшими, хотя настоящими жертвами нередко являются живущие рядом с ними.

Окружению они могут рассказывать, что они постоянно оскорбляют, не понимают или несправедливо обвиняют. Поскольку люди склонны сочувствовать тем, кого считают жертвами, многие автоматически становятся на их сторону, даже не услышав другую сторону.

Переписывают историю в свою пользу

Реклама

Специалисты объясняют, что люди с нарциссическими чертами могут пересказывать конфликты так, чтобы выглядеть у них более позитивно.

Они способны опускать отдельные детали, преувеличивать другие или смещать акценты. Собственные ошибки уменьшают, но подробно подчеркивают недостатки оппонента. Слышащий только их версию событий легко может поверить, что именно с ними поступили несправедливо.

Внешне они могут быть очень привлекательными

Во время первого знакомства такие люди часто производят очень положительное впечатление. Они обходительны, внимательны, харизматичны, хорошо общаются и излучают уверенность в себе.

Реклама

Именно поэтому в случае конфликта многие склонны доверять именно им.

Используют соболезнования как инструмент

Когда человек убедительно говорит о своих переживаниях, естественно возникает желание помочь ему.

Поэтому бывает сложно заметить, что сострадание используется для того, чтобы отвлечь внимание от собственной ответственности. В результате чувства и опыт другой стороны остаются без внимания.

Газлайтинг заставляет сомневаться в себе

В психологии хорошо известно явление газлайтинга — когда человек систематически подвергает сомнению воспоминания, чувства или восприятие реальности другого человека.

Со временем пострадавший может начать сомневаться, действительно ли все происходило так, как он помнит. Подобное поведение встречается как в отношениях между родителями и детьми, так и между партнерами.

Почему им так легко верят

Большинство людей считают, что другие честно рассказывают о собственном опыте.

Если человек уверенно, эмоционально и последовательно излагает свою версию событий, он легко получает доверие окружающих. Особенно тогда, когда другая сторона менее уверена в себе, не может четко изложить свою позицию или уже начала сомневаться в собственных воспоминаниях.

Не каждый нарцисс одинаков

Психологи подчеркивают, что нарциссические черты личности и нарциссическое расстройство личности — это не одно и то же.

У многих людей могут быть отдельные нарциссические черты без психического расстройства. Установить диагноз может только квалифицированный специалист по психическому здоровью.

На что следует обратить внимание

Если человек в каждом конфликте представляет себя исключительно жертвой, постоянно обвиняет других и никогда не берет ответственности за собственное поведение, к его словам следует относиться критически.

Специалисты советуют оценивать любой конфликт только после того, как выслушаны обе стороны. Это поможет избежать ошибочных выводов, сделанных на основе искусно построенной, но односторонней истории.

Ранее ученые выяснили, что регулярный контакт с природой не только снижает уровень стресса и улучшает настроение, но помогает людям лучше воспринимать собственное тело. Масштабное исследование с участием более 50 тысяч человек из 58 стран показало: те, кто чаще бывает на природе, относятся к себе с большим сочувствием, реже критикуют свою внешность и вообще чувствуют себя счастливее. Исследователи объясняют это тем, что среда уменьшает информационную перегрузку, помогает мозгу отдохнуть и ослабляет негативное сравнение себя с другими.

Новости партнеров