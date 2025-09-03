Насекомое, которое спасает от вредителей: украинцам объяснили, как обращаться с богомолами

Богомол / © Facebook / Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Реклама

В Украине редкие виды богомолов оказались на грани исчезновения из-за разрушения их природных сред, использования пестицидов и других антропогенных факторов. Экологи призывают людей быть осторожными с этими насекомыми, если они случайно попали в жилище.

Об этом сообщили специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Основные факты об украинских богомолах:

Виды: В Украине обитает 7 видов богомолов. Наиболее распространенный богомол обыкновенный (кроме Карпат), другие встречаются преимущественно на юге (Одесская, Николаевская, Херсонская области и Крым).

Миграция: Из-за потепления эти насекомые все чаще появляются в северных областях, мигрируя в конце лета во время брачного сезона.

Почему в городе? Богомолы редко встречаются в городах, обычно они попадают туда случайно, например в транспорте.

Богомол / © Facebook / Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Советы экологов:

Не убивайте: Богомолы — полезные хищники, уничтожающие мух, комаров и других вредителей.

Будьте осторожны: Не берите богомолов голыми руками, они ведь могут больно укусить.

Отпустите: Если насекомое залетело в ваш дом, осторожно выпустите его наружу.

Богомол / © Facebook / Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Угроза исчезновения:

Специалисты отмечают, что четыре из семи украинских видов богомолов занесены в Красную книгу Украины. Поэтому возникает потребность в создании специальных энтомологических заказников для их сохранения.

Реклама

В мировом масштабе Международный союз охраны природы с 2016 года включил в свой список угрожающих видов 13 видов богомолов, включая богомола обыкновенного.

Богомолы — хищные насекомые, которые охотятся из засады. Хотя они обычно питаются мелкими насекомыми, большие виды могут нападать даже на мелких позвоночных. Размеры богомолов могут варьироваться от 1 см до 17 см в зависимости от вида.

Напомним, в Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном Заповеднике сообщили, что со второй половины июля по сентябрь в лесах можно встретить настоящего великана среди насекомых — пилора смоляного. Это самый большой представитель семьи усачей в Европе, длина тела взрослого жука может достигать 6 см.

У побережья США ученые из некоммерческой организации OCEARCH обнаружили и обозначили крупнейшего самца большой белой акулы, которому дали имя Контендер. Этот гигантский хищник протяженностью 4,19 метра и весом около 750 килограммов является важным знаком возможного возрождения популяции большой белой акулы в этом регионе.