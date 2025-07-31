Насекомое-великан обнаружено в высокогорных лесах Австралии – как оно выглядит

Новый вид палочника Acrophylla alta / © The Guardian

Реклама

Австралийские ученые обнаружили новый вид гигантского насекомого-палочника, обитающего высоко в кронах деревьев. По предварительным оценкам, он может быть самым тяжелым насекомым континента.

Об этом сообщает The Guardian.

Вид получил название Acrophylla alta и был найден на плато Атертона на севере Квинсленда. Его длина — около 40 см, а вес — чуть меньше мяча для гольфа. Ученые считают, что новый палочник тяжелее текущего "рекордсмена" - земляного гигантского таракана, также проживающего в Квинсленде.

Реклама

Открытие описано в рецензируемом исследовании, опубликованном в журнале Zootaxa. Один из авторов работы, профессор Университета Джеймса Кука Ангус Эммотт, рассказал, что толчком к исследованию стало фото насекомого, которое опубликовали в соцсетях.

"Как только Росс Коупленд (соавтор исследования) увидел фото, он сразу заподозрил, что это что-то новое", - отметил Эммотт.

Исследователям пришлось провести несколько ночей в поисках. В конце концов они обнаружили самку Acrophylla alta между Миллаа-Миллаа и горой Хипипама. Насекомое летало так высоко, что его снимали с дерева длинной палкой.

Образец доставили в лабораторию, где его изучали и собирали икру. Как объяснил Эммотт, именно яйца являются одним из ключевых маркеров для определения вида.

Реклама

"У каждого вида палочников яйца имеют уникальные особенности, что помогает при идентификации", - сказал он.

Причиной того, что насекомое оставалось неизвестным науке, исследователи считают его труднодоступную среду обитания — высокогорные, влажные кроны деревьев. По словам Эммотта, увидеть палочника можно разве что после урагана или случайного падения на землю.

Также ученый предположил, что именно строгая среда могла способствовать такому большому размеру:

"Масса тела может быть преимуществом в прохладной, влажной среде - так проще сохранять тепло", - пояснил он.

Реклама

Следующим этапом исследования станет поиск самца этого вида. Эта задача непростая: самцы палочников значительно меньше самок, тоньше и внешне настолько отличаются, что их нередко принимают за представителей совсем других родов.

Ранее сообщалось, что в Украине массово появляются самые большие осы Европы. Эксперт объясняет, почему количество этих необычных насекомых растет и нужно ли опасаться их укусов.