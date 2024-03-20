Наше понимание Вселенной может оказаться ложным: утверждение нобелевского лауреата

Лавреат Нобелевской премии по физике Адам Рисс в своем последнем откровении признался, что наше нынешнее понимание Вселенной может быть ошибочным. Недавно были обнаружены разногласия в устойчивой Габбла (измерения скорости расширения Вселенной).

Различные астрономические инструменты придают разные значения, из-за чего и возникает так называемая напряженность Габбла. Физик из университета Гопкинса, Адам Рисс, выразил недавно высокую уверенность в том, что именно ошибки измерений являются причиной этого спора.

2023 после использования космического телескопа Джеймса Вебба (JWST) для подтверждения выводов "Габбла" эта задача лишь углубилась. А все потому, что телескоп подтвердил сложные числа, которые были зафиксированы ранее. Конечно, рассматривалось на измерение влияние звездного скопления и пыли, однако ожидается, что благодаря расширенным возможностям телескопа Джеймса Уэбба можно будет получить более точные данные.

Предположение Рисса открыло двери для еще более увлекательных исследований, ведь физик не исключает возможности того, что в космическом масштабе могут действовать факторы, неизвестные нам, которые мы еще только сможем постичь. И пока научным сообществом эти находки продолжают исследоваться, подлинная природа Вселенной все еще остается загадкой.

В чем состоит важное открытие

Недавно ученые использовали космический телескоп Джеймса Уэбба, чтобы наблюдать за ветром из газа и частиц, которые вырываются из протопланетного диска вокруг молодой звезды под названием TCha. Это был первый случай, когда ветер обнаружили именно с диска, формирующего планету.

Благодаря мощным инструментам телескопа, ученые смогли измерить четыре линии, соответствующие аргону и неону. Последние достаточно редки в протопланетных дисках, но пестрят ветрами. Такие линии обладают беспрецедентной чувствительностью и разрешением.

Команда продолжает наблюдение, чтобы понять, какую роль играют ветры в формировании планет. Они надеются, что их исследования помогут пролить свет на разнообразие и эволюцию планет во Вселенной.