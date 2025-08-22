ТСН в социальных сетях

Нашествие кур атакует курорт в Испании: птицы заполонили улицы (видео)

Власти испанского городка Торревьеха не могут справиться с нашествием кур, которое заполонило парки и улицы.

Вера Хмельницкая

В туристической Торревьехе, что в испанской провинции Аликанте, сотни кур захватили парки и зеленые зоны. По словам местных жителей, птицы постоянно шумят и загрязняют улицы. Власти до сих пор не смогли ни остановить размножение кур, ни справиться с отловом.

Об этом сообщает El País.

Еще в феврале муниципалитет объявил тендер на отлов птиц «в качестве меры пресечения». Контракт должна была выполнить специализированная компания, однако после победы в конкурсе она отказалась от работы. Причина — кур необходимо отлавливать живыми и перевозить в приют, а технической возможности для этого у компании не было.

История началась еще в 2014 году, когда неизвестный выпустил примерно 40 кур в местном парке. С тех пор популяция постоянно росла, и сейчас число пернатых превышает 700. Они распространились и на другие парки, пустыри и зеленые зоны Торревьехи.

В соцсетях регулярно появляются кадры, где куры, петухи и цыплята гуляют возле скамеек или переходят городские дороги.

«Едешь по дороге, и они вдруг выскакивают», — рассказывает жительница Торревьехи Инма, которая работает неподалеку от парка Лас-Национес.

По данным местных СМИ, некоторые птицы даже выбегали на автомагистраль N-332, создавая опасные ситуации. Кроме того, куры стали источником шума и антисанитарии.

«Улицы грязные и куры постоянно шумят», — добавляет Инма.

Ответственная в городском совете за благосостояние животных Конча Сала отмечает, что пернатые «не считаются нашествием или опасностью», а их отлов — это «мера предосторожности, чтобы избежать будущих проблем». На переселение кур предусмотрели около 26 тыс. евро, а действие контракта должно было длиться год.

По словам Салы, около года назад часть популяции уже отловили и передали сельскохозяйственной школе в регионе Мурсия, но тогда вывезти удалось не всех.

Компания Ecoplanín Xestión e Información Ambiental SL из Галисии подала предложение на 19 600 евро, что соответствовало примерно 28 евро за одну курицу (по сравнению с предыдущей оценкой в 37 евро). Впрочем, фирма отказалась выполнять обязательства, заявив, что ее не предупредили: необходимо будет не только отлавливать и перевозить птиц живыми, но и самостоятельно искать для них приют.

К слову, в испанской Коста-Бланке туристам запретили заходить в море вдоль всего семимильного участка из-за редких морских существ, которые могут убить.

