Нашлась после двух месяцев: история воссоединения 82-летней женщины с кошкой, пережившей пожар

Пятилетняя кошка Эгги потерялась два месяца назад, когда лесные пожары охватили район Палисейдс в Лос-Анджелесе и уничтожили дом ее семьи. Хозяева отчаялись и считали, что их любимица погибла.

Об этом сообщили издания AP и RFI.

Но в эту субботу произошло настоящее чудо – приют для животных сообщил, что Эгги нашлась. Истощенная, но живая, она свернулась калачиком в объятиях своей хозяйки, которая не могла сдержать слез.

Несмотря на критическое состояние, кота удалось спасти. Кампания GoFundMe на его лечение уже собрала более 21 000 долларов из необходимых 30 000. Врачи провели несколько переливаний крови, и вскоре Эгги сможет вернуться домой.

Напомним, в США мужчина проглотил серьги Tiffany & Co. стоимостью 769 500 долларов после ограбления магазина во Флориде.

Читайте также: