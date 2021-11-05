Насильник в морге: некрофил занимался сексом с не менее 100 труппами

Масштаб преступлений раскрылся после того, как технический работник больницы признался в совершенном более 30 лет назад убийстве двух молодых женщин.

67-летний Дэвид Фуллер, работавший электриком в одной из больниц в британском графстве Кент, признался в убийстве двух женщин, совершенном еще в 1987 году. После этого детективы выяснили, что убийца был некрофилом. По меньшей мере 12 лет он насиловал трупы в моргах больниц Кента, Сассекса и Танбридж-Уэллса.

Об этом сообщает издание MailOnline.

Когда полиция обыскала дом Фуллера, то обнаружила скрытые компьютерные жесткие диски, компакт-диски и дискеты с 14 миллионами изображений сексуальных преступлений, включая кадры его сексуального насилия на телах в двух моргах. Жесткие диски были прикреплены к задней части комода вместе с дневниками, в которых некрофил записывал собственноручно данные о своих жертвах.

Детективы полиции Кента официально идентифицировали 81 его жертву в морге, но расследование все еще продолжается. Известно, что самой старшей женщине, над которой он надругался, было 100 лет, а самой молодой – только девять.

Национальная служба здравоохранения Англии обратилась с просьбой срочно пересмотреть безопасность морга. Министр здравоохранения Саджид Джавид сказал, что он "глубоко потрясен невыразимой природой этих правонарушений".

Государственный прокурор Иван Бизли, возглавлявший расследование полицией Кента относительно Фуллера, сказал: “Масштабы преступлений, вероятно, будут беспрецедентными в Великобритании. Мы никогда не видели ничего подобного”.

В настоящее время Фуллер признал себя виновным по 51 обвинению, в том числе - в 44 случаях некрофилии.

Убийства двух молодых женщин, в которых признался Дэвид Фуллер, принадлежали к самым продолжительным нераскрытым делам в Британии.

Напомним, 70-летнего жителя города Южное (Одесская область), обвиняемого в сексуальном насилии и развращении тринадцати детей, направили в суд.

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